Milan x Roma: onde assistir, horário e escalações (08/01/2023)

Clássico italiano neste domingo é válido pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano no primeiro turno

O Campeonato Italiano vai pegar fogo neste domingo. O Estádio Giuseppe Meazza recebe o clássico entre Milan x Roma pela décima sétima rodada, a partir das 16h45 (Horário de Brasília) ainda no primeiro turno. Ambas as equipes estão na parte de cima da tabela. Confira onde assistir no texto a seguir.

Horário do Milan x Roma

O jogo do Milan x Roma hoje na décima sétima rodada do Campeonato Italiano vai começar às 16h45 (Horário de Brasília) no domingo, 8 de janeiro de 2023.

O início da partida nas transmissões vai ser 15h45 nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já que cada um tem o seu próprio fuso horário.

Na Itália, o duelo vai ser 20h45, horário local, já que o país está 4 horas à frente de Brasília.

Onde assistir jogo do Milan e Roma hoje

O Star + é onde assistir Milan x Roma hoje na rodada do Campeonato Italiano.

A partida neste domingo não tem transmissão em nenhum canal de TV. A única opção é assistir no Star plus, plataforma de streaming para assinantes. O torcedor pode acessar o site (www.starplus.com) ou o aplicativo.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Milan na vice-liderança

O Milan soma quatro partidas sem perder em sequência no Campeonato Italiano. Para fechar o fim de semana com chave de ouro, quer vencer o clássico italiano contra a Roma e consequentemente diminuir a diferença com o Napoli, atual líder. Vice-líder com 36 pontos, a diferença cai para dois pontos.

No total, soma 11 vitórias, três empates e duas derrotas na temporada da Série A. O Milan, entretanto, tem desfalques importantes no elenco.

Roma insiste na parte de cima da tabela

Sob o comando de José Mourinho, a Roma soma três rodadas sem perder no Campeonato Italiano. Em 6º lugar com 30 pontos, o grupo da capital italiana soma nove triunfos, três empates e quatro derrotas. Se ganhar neste domingo poderá subir até duas posições e ficar próximo da parte de cima.

No meio da semana venceu o Bologna em casa.

Escalações:

O Milan está sem Ibrahimovic, Maignan, Florenzi, Junior Messias, Origi, Touré, Krunic, Kjaer e Rebic.

José Mourinho, por outro lado, não poderá contar com Darboe e Wijnaldum.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Theo Hernández, Tomori, Kalulu, Calabria; Sandro Tonali, Bennacer, Rafa Leão, Díaz; Saelemaekers e Giroud.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala e Abraham.

Milan e Roma últimos resultados

O clássico do futebol italiano entre Milan e Roma foi disputado em 190 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O time de Milão acumula 83 vitórias, com 57 empates e 50 vitórias para o elenco da capital.

O último encontro das equipes aconteceu em 06 de janeiro de 2022, na temporada passada, durante a 20ª rodada do Campeonato Italiano. O Milan anotou os três pontos ao vencer por 3 a 1, em casa.

Milan 3 x 1 Roma - Campeonato Italiano

Roma 1 x 2 Milan - Campeonato Italiano

Jogos do Campeonato Italiano hoje

Além do jogo entre Milan x Roma, outros quatro embates serão disputados neste domingo, 8 de janeiro, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano.

08h30 - Salernitana x Torino

11h - Lazio x Empoli

11h - Spezia x Lecce

14h - Sampdoria x Napoli

