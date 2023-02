Mineiro 2023: Que canal vai passar o jogo do Cruzeiro x Atlético MG hoje (13/02)

Clássico entre as equipes é válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Tem clássico mineiro hoje! Cruzeiro e Atlético Mineiro fecham a quinta rodada do Campeonato Mineiro nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, em disputa pelos três pontos no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola rola no jogo do Cruzeiro e Galo hoje às 20h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O duelo entre Coelho e Raposa foi disputado em 379 oportunidades, de acordo com dados do portal O Gol. O elenco do Atlético é quem tem a vantagem com 149 vitórias, além de 104 empates e 126 triunfos.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Atlético MG hoje

O jogo do Cruzeiro hoje tem transmissão do Premiere às 20h, horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view é o único que transmite o clássico mineiro nesta segunda para todo o Brasil. Disponível em operadoras de TV por assinatura, a plataforma de canais só pode ser assistida se o torcedor desembolsar valor extra para comprar o pacote.

Os valores estão de acordo com cada operadora.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partida às 19h, horário local.

Como assistir o clássico mineiro hoje online

Quem que acompanhar o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo.

Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

O pacote de canais também está disponível para compra no Amazon Prime Video.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

: 20h (Horário de Brasília) Local : Estádio Independência, em Belo Horizonte

: Estádio Independência, em Belo Horizonte Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações de Cruzeiro x Atlético MG

Filipe Machado é o único desfalque da Raposa.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Wesley, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Marquinhos; Ian Luccas, Ramiro, Nikãol; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

O técnico Eduardo Coudet tem uma extensa lista de desfalques por lesões. Continuam no departamento médico os atletas Igor Rabello, Guilherme Arana, Alan Kardec e Zaracho.

Provável escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs, Dodô; Allan, Edenilson, Patrick; Pedrinho, Paulinho e Hulk.

Quais equipes jogam o Campeonato Mineiro 2023

Participam da primeira divisão do Campeonato Mineiro as equipes de Atlético Mineiro, Cruzeiro, América MG, Athletic Club, Pouso Alegre, Villa Nova, Caldense, Democrata SL, Patrocinense, Democrata GV, Tombense e Ipatinga.

Na primeira fase, as dozes equipes são divididas em três grupos de quatro cada. Elas jogam contra os adversários dos outros grupos apenas entre oito rodadas e turno único. Os primeiros de cada grupo avançam para a semifinal, enquanto o melhor segundo lugar também.

As semis são jogadas em ida e volta, assim como a final.

