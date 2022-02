Monaco x Amiens: onde assistir o jogo de hoje na Copa da França – 08/02

Abrindo as disputas na Copa da França pelas quartas de final, o Monaco recebe o Amiens, da segunda divisão, nesta terça-feira, 08/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), jogando no Stade Louis II. Em partida única, quem vencer está classificado para as semis. Confira onde assistir Monaco x Amiens hoje ao vivo.

Onde assistir Monaco x Amiens

A partida decisiva entre Monaco e Amiens vai contar com a transmissão ao vivo para todo o Brasil do canal ESPN 3 (TV paga) e também no Star + (Serviço de Streaming), a partir das cinco da tarde no horário de Brasília nesta terça-feira.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, enquanto o Star +, plataforma de streaming, pode ser assinada pelos valores de R$32,90 até R$45,90 tanto pelo site no computador (www.starplus.com), como por tablets, SmarTV’s e pelo celular, com a possibilidade de assistir como e quando quiser.

MONACO

Depois de vencer o Lyon na última rodada do Campeonato Francês em clássico do futebol, o Monaco volta aos gramados nesta terça-feira para buscar a classificação até a semifinal da Copa da França. Para chegar até aqui, o elenco venceu o Red Star na primeira rodada, o Quevilly na segunda e as oitavas o Lens.

AMIENS

O elenco do Amiens, da segunda divisão francesa, teve um caminho muito mais complicado para chegar até as quartas da Copa. Na sétima rodada venceu o Anzin-Saint-Aubin, depois o Athletic Club Cambresien na oitava, o Guingamp, o Lins-Montlhery e o Nancy.

Escalações de Monaco e Amiens

Aleksandr Golovin está doente, enquanto Majecki, Diatta, Boadu e Badiashile continuam em tratamento por lesões.

MONACO – Nubel (Mannone); Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique; Tchouaméni, Volland, Diop, Jean Lucas; Gelson Martins, Ben Yedder

Zungu é o único desfalque dos visitantes.

AMIENS – Gurtens; Lomotey, Pavlovic, Mendy; Gene, Lusamba, Zungu, Sy, Ghahoré; Arokodare, Badji

Relembre o último jogo do Monaco.

Leia também: Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir