Montenegro x Turquia: saiba onde assistir e horário do jogo (16/11)

Na décima e última rodada do grupo G nas Eliminatórias, as equipes de Montenegro x Turquia entram em campo nesta terça-feira, 16/11, às 16h45 (horário de Brasília) no Estádio Pod Goricom. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Montenegro x Turquia: O jogo entre Montenegro e Turquia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto no site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Pod Goricom, cidade de Podgorica, em Montenegro

Estádio Pod Goricom, cidade de Podgorica, em Montenegro TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022

O time de Montenegro garantiu o empate diante da Holanda e, por isso, entra em campo nesta terça-feira com todo o gás necessário. Porém, o elenco não tem mais chances de classificação e, por isso, espera conquistar os três pontos apenas para fazer a alegria da torcida.

Enquanto isso, a Turquia busca a vaga direta para o Mundial de 2022 nesta terça e, por isso, precisa ganhar o seu jogo de hoje e, além disso, torcer por uma derrota da Holanda. Em segundo lugar com 18 pontos, venceu cinco jogos, empatou três e perdeu somente um.

Se perder, no entanto, tem a chance de avançar na repescagem, mas aí precisa de uma derrota da Noruega.

Escalações de Montenegro x Turquia:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta terça-feira e, por isso, o jogo em campo promete ser equilibrado com os dois elencos buscando o resultado em seu favor.

Provável escalação de Montenegro:

Sarkic; Vukcevic, Vujacic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Osmajic, Haksabanovic, Jankovic, Jovovic; Durdevic

Provável escalação da Turquia:

Çakir; Çelik, Demiral, Soyuncu, Erkin; Çalhanoglu, Kokcu, Karaman; Dervisoglu, Akturkoglu, Yilmaz

Leia também: Quais países da Europa já estão classificados na Copa do Mundo 2022?