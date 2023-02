Na TV aberta? Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje (23/02/23)

O Cruzeiro busca os três pontos nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, para assumir a liderança do seu grupo na primeira fase do Campeonato Mineiro. Com início às 16h30 (horário de Brasília), o jogo do Cruzeiro no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, é válido pela sétima rodada.

A Raposa vem de goleada em cima do Villa Nova, enquanto o Caldense perdeu para o Athletic fora de casa.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão no SporTV e Premiere às 16h30, horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, os dois canais vão exibir o duelo entre Caldense e Cruzeiro para todo o Brasil nesta quinta-feira. O torcedor tem que ter as opções em sua programação para assistir ao vivo.

O pay-per-view Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade. O torcedor precisa desembolsar a quantia para comprar o pacote de canais.

Cada operadora oferece uma oferta diferente, na Sky, Claro, Vivo e a Oi. Basta entrar em contato para adquirir a plataforma.

Assistir Caldense x Cruzeiro hoje online

Além de acompanhar na TV, o torcedor também tem acesso ao jogo do Caldense e Cruzeiro nesta quinta-feira pelo celular. O GloboPlay está disponível como opção para quem é assinante.

Quem é assinante do streaming e tem os canais SporTV ou Premiere em seu pacote pode assistir a programação de jogos ao vivo na plataforma.

O torcedor só precisa acessar o aplicativo ou o site, digitar o seu email e senha de usuário e encontrar os canais ao vivo para assistir.

Existe também a opção para quem compra o pacote do Premiere avulso, tanto no GloboPlay ou Amazon Prime.

Escalações:

Provável escalação do Caldense: Elisson; Sueliton, Alyson, Patrick, João Vitor de Souza; Kauê, Kayo, Fabrício; Aslen, Erick Salles e Mayco Félix Silva.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Reynaldo, Neris, Oliveira; Kaiki Bruno, Wallisson Luiz, Neto, Ian Luccas; Gilberto, Daniel Júnior e Bruno Rodrigues.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para o jogo contra a Caldense.#CALxCRU | #NosGramadosDeMinasGerais pic.twitter.com/qXqui7Mp3g — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 22, 2023

Sétima rodada do Campeonato Mineiro

Além do jogo do Cruzeiro hoje diante do Caldense, outros embates serão disputados pela sétima rodada do Campeonato Mineiro no fim de semana.

Quinta-feira, 23/02:

Caldense x Cruzeiro - 16h30 (Horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Democrata SL x Athletic Club - 16h (Horário de Brasília)

Atlético MG x América MG - 16h30 (Horário de Brasília)

Patrocinense x Democrata GV - 18h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Ipatinga x Pouso Alegre - 16h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Tombense x Villa Nova - 19h (Horário de Brasília)

