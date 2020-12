Nacional x River Plate: veja onde assistir confronto da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As equipes do Nacional e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30, em busca de uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Logo depois dos argentinos vencerem em casa o jogo de ida, por 2 a 0, os clubes voltam a se encontrar, mas desta vez, no Estádio Parque Central, no Uruguai. Saiba onde assistir o jogo entre Nacional x River Plate.

Quem avançar, pega na próxima fase o Palmeiras, que garantiu sua classificação ao vencer o Libertad por 3 a 0. O Verdão sofreu no primeiro duelo e empatou em 1 a 1, no Paraguai. No entanto, jogando em casa no confronto da volta, a equipe de Abel Ferreira não encontrou dificuldades e venceu os paraguaios, mantendo o 100% na competição.

+ Saiba onde assistir à entrega da premiação do Fifa The Best

Onde assistir Nacional x River Plate?

A partida não terá transmissão da TV. No entanto, que quiser assistir o jogo entre Nacional x Rivel Plate, pode acompanhar a partida pelo Facebook Watch. A plataforma da rede social transmitirá o confronto, a partir das 21h30.

Argentinos próximos da vaga

Embora jogue no Uruguai, o River Plate tem grandes chances de ficar com a classificação à semifinal da Libertadores. A equipe conseguiu vencer o primeiro jogo por 2 a 0,e agora, só se desclassifica caso perca por três gols de diferença. Caso o Nacional vença por 2 a 0, a partida irá para os penais. Qualquer outra vitória dos donos da casa por dois gols de diferença, por exemplo: 3×1 ou 4×2, classifica os argentinos pelo gol fora.

Equipes classificadas

Até o momento, duas equipes estão classificadas à semifinal da Libertadores: Palmeiras e Santos. No entanto, em lados diferentes na chave, os brasileiros só se enfrentam em uma possível final.

O Verdão conhecerá seu adversário da próxima fase a partir da conclusão do jogo entre Nacional x River Plate. Já o Alvinegro Praiano, aguarda o vencedor de Racing x Boca Junior. O clássico argentino teve sua primeira decisão na quarta (16), com vitória da Academia, por 1 a 0. A volta acontece no dia 23, no Bombonera.

