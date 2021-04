Napoli x Crotone: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 03/04

Napoli e Crotone se enfrentam neste sábado (03) a partir das 10h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa somar pontos para escapar da lanterna. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Napoli x Crotone: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

O time do Napoli aparece em 5º com cinquenta e três pontos. Ao todo, venceu dezessete jogos, empatou dois e perdeu oito, lutando para alcançar o topo da tabela. Dessa maneira, no jogo de hoje não pode contar com Koulibaly, Ghoulam e Demme.

Por outro lado, o Crotone precisa escapar da lanterna do Campeonato Italiano. Com apenas quinze pontos, mesmo se vencer o confronto deste sábado, ainda assim não deixa a última posição, 20, precisando então continuar vencendo os próximos adversários. Por fim, Petriccione não joga por suspensão.

Possíveis escalações de Napoli x Crotone

Possível Napoli: Ospina (Meret); Maksimović, Rui, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zieliński, Insigne, Mertens.

Possível Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Messias, Vulić, Molina, Benali; Di Carmine, Nwankwo.

Últimos jogos

No sábado, 20 de março, o Crotone enfrentou o Bologna pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Por 3 a 2, foi derrotado. Do outro lado, o Napoli venceu por 2 a 0 a equipe da Roma no domingo (21).

