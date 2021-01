Napoli x Empoli: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (13/01)

Napoli e Empoli entram em campo nesta quarta-feira (13), às 13h45, pelas oitavas de final da Copa da Itália, no Estádio Diego Armando Maradona. Em partida única, quem vencer este confronto enfrenta Roma ou Spezia nas quartas de final. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Napoli x Empoli: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 13h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 6º lugar na tabela do Campeonato Italiano, o time napolitano luta para alcançar as primeiras posições, principalmente a liderança. Com trinta e um pontos, tem um longo caminho pela frente se quiser garantir vaga em competições internacionais. Por fim, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Enquanto isso, o Empoli disputa a segunda divisão do futebol italiano. Em primeiro lugar na classificação, com trinta e quatro pontos, o time visitante deve conseguir subir para à elite da Itália seja como for.

Prováveis escalações de Napoli x Empoli

O treinador Gattuso não possui tantas baixas, já que apenas Malcuit e Manolas, que saiu machucado na última partida do Campeonato Italiano e agora realiza exames, devem desfalcar o time na decisão de hoje.

Provável Napoli: Ospina (Meret); Di Lorenzo, Hysaj, Rrhamani, Mario; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

Enquanto isso, o time visitante deve vir completo para a decisão, já que não possui baixas e todos os jogadores titulares estão na convocação oficial divulgada pelo site.

Provável Empoli: Brignoli; Parisi, Casale, Romagnoli, Fiamozzi; Stulac, Haas, Ricci; Bajrami, Matos, Olivieri.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN.

Milan 0 (5) x (4) 0 Torino

Fiorentina x Inter de Milão – 11h

Juventus x Genoa – 16h45

Sassuolo x SPAL – Quinta-feira – 13h30

Atalanta x Cagliari – Quinta-feira – 17h15

Roma x Spezia – Terça-feira (19) – 17h15

Lazio x Parma – Quinta-feira (21) – 17h15