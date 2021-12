Napoli x Empoli: onde assistir, escalações e horário (12/12)

Buscando retomar a ponta do Campeonato Italiano, o confronto entre o líder Napoli x Empoli acontece neste domingo, 12 de dezembro, a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Com transmissão ao vivo, veja onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Napoli x Empoli: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de carimbar a classificação até a segunda fase da Liga Europa durante a semana, o Napoli retorna aos gramados do Campeonato Italiano enquanto busca retomar a liderança. Em terceiro lugar com 36 pontos, precisa vencer e torcer principalmente por um tropeço da Inter, que também joga neste domingo, já que a equipe de Milão tem um ponto a mais do que os napolitanos.

Enquanto isso, o Empoli, recém-promovido da segunda divisão italiana, também faz uma boa temporada contabilizando 23 pontos em décimo primeiro lugar na tabela. Em sua conta, tem sete vitórias, dois empates e sete derrotas também, o que significa que se quiser atingir a parte de cima, tem que começar a ganhar mais confrontos e, então, brigar por uma vaga em competições internacionais.

Escalação de Napoli e Empoli no jogo de hoje:

Os anfitriões apresentam uma extensa lista de desfalques para o jogo de hoje, incluindo Anguissa, Osimhein, Koulibaly e Lobokta.

Já os visitantes não tem baixas.

Napoli: Ospina; Mário Rui, Jesus, Rrahmani, Lorenzo; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Politano; Mertens

Empoli: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Ricci, Zurkowski, Haas; Bajrami, Cutrone, Pinamonti

