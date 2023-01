Horário do jogo da Inter de Milão x Napoli hoje e onde vai passar - 04/01/2023

Pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, o clássico entre Inter de Milão x Napoli será realizado nesta quarta-feira, a partir das 16h45 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o país. A partida vai ser em Milão, no Estádio Giuseppe Meazza. Saiba como assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Como assistir Inter de Milão x Napoli hoje

Com transmissão exclusiva, o jogo da Inter de Milão x Napoli hoje vai passar no canal ESPN 4 e Star +, com início a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV paga, o canal da ESPN é quem exibe a partida do Campeonato Italiano nesta quarta-feira. Outra opção é a plataforma de streaming por assinatura Star +, tanto no site como no serviço para assinantes.

TV: ESPN 4

LiveStream: Star+

Como vem as equipes de Inter de Milão e Napoli hoje?

Com duas vitórias na bagagem, a Inter chega confiante para o clássico desta quarta-feira na rodada do Campeonato Italiano. Ocupando o 5º lugar com 30 pontos, o elenco de Milão espera garantir a vitória para seguir rumo à parte de cima da tabela e quem sabe assumir a segunda posição.

Do outro lado, o Napoli se mantém na liderança com 41 pontos, com a vantagem de oito pontos diante do Milan, o segundo lugar na classificação. O elenco napolitano coleciona onze vitórias seguidas na competição, com o total de 13 triunfos e dois empates até aqui, sem perder um jogo.

Escalações:

Escalação da Inter de Milão: Onana; Bastoni, Skriniar, Acerbi; Çalhanoglu, Dimarco, Brozovic, Barella, Dumfries; Dzeko e Lukaku.

Escalação do Napoli: Meret; Lorenzo, Min-Jae, Jesus, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhein e Kvaratskhelia.

Retrospecto de Inter de Milão x Napoli

O clássico do futebol italiano já foi disputado entre Internazionale e Napoli em 171 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. O time Nerazzurri acumulam 78 vitórias, com 42 empates e 51 vitórias para os napolitanos.

Na última partida entre as duas equipes, o empate em 1 a 1 foi o placar durante o Campeonato Italiano na vigésima quinta rodada da temporada passada.

Já no embate do primeiro turno foi a vez da Inter levar a melhor.

