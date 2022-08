Náutico x CRB: onde assistir jogo da Série B e horário hoje (10/08)

Pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, a bola vai rolar entre Náutico x CRB nesta quarta-feira, 10 de agosto, no Estádio dos Aflitos, em Recife. A partida está marcada para começar às 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

O Náutico soma 18 pontos e é o lanterna da tabela. Já o CRB aparece em 10º lugar com 29 pontos.

Onde assistir Náutico x CRB hoje ao vivo?

O jogo do Náutico e CRB hoje vai passar no Premiere, às 19h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o pay-per-view é quem exibe todas as emoções do confronto nesta quarta-feira, pela Série B do Brasileirão. Com transmissão para todos os estados do país, o canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir o jogo do Náutico x CRB vai ser no Globo Play, streaming disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco

Arbitragem: Rafael Traci

Var: Marcio Henrique de Gois

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B?

Já foram 22 rodadas, então agora faltam apenas 16 para termina a temporada na Série B do Campeonato Brasileiro de futebol.

A segunda divisão conta com vinte equipes de diferentes estados do país. Disputado em pontos corridos, jogam dois turnos em 38 rodadas. Cada vitória vale três pontos, enquanto o empate apenas 1 para ambos e a derrota nenhum ao perdedor.

Os quatro primeiros da tabela avançam para a elite do futebol brasileiro, enquanto o primeiro será declarado o campeão da Série B na temporada. Já os quatro últimos da tabela são rebaixados.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

O Cruzeiro é o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco possui vantagem de nove pontos diante do segundo colocado, o Bahia.

1 Cruzeiro – 49 pontos

2 Bahia – 40 pontos

3 Grêmio – 40 pontos

4 Vasco – 39 pontos

5 Londrina – 33 pontos

6 Tombense – 32 pontos

7 Sport – 31 pontos

8 Sampaio Corrêa – 29 pontos

9 Criciúma – 29 pontos

10 CRB – 29 pontos

11 Novorizontino – 27 pontos

12 Ituano – 27 pontos

13 Ponte Preta – 26 pontos

14 Brusque – 25 pontos

15 Operário – 24 pontos

16 Chapecoense – 24 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Guarani – 19 pontos

19 Vila Nova – 19 pontos

20 Náutico – 18 pontos

