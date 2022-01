Náutico x Íbis: onde assistir e horário do jogo do Pernambucano – 22/01

Náutico x Íbis: onde assistir e horário do jogo do Pernambucano – 22/01

A primeira rodada do Campeonato Pernambucano recebe o encontro do Náutico x Íbis ao vivo neste sábado, 22/01, com a bola rolando partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Náutico x Íbis

A TV Globo (PE), e o Sportv, vão exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado de Pernambucano na TV aberta e também no canal pago. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Premiere, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo e SporTV

LiveStream: Premiere por assinatura

Escalações de Náutico e Íbis

Com novas contratações, saídas e comandos, os times entram em campo com toda a confiança necessária para estrear em grande estilo na competição estadual.

Escalação de Náutico: Lucas Perri; Rafael Ribeiro, Wellington, Junior Tavares, Bryan; Djavan, Juninho Carpina, Rhaldney, Eduardo; Álvaro, Ewandro

Escalação de Íbis:

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

Dez equipes disputam o Pernambucano este ano. Em turno único por pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos, o empate apenas 1 e a derrota nenhum, as equipes jogam por nove rodadas.

Do 3º ao 6º colocado disputam as quartas de final, enquanto o primeiro e segundo jogam as semifinais. Além disso, os quatro últimos colocados jogam o quadrangular do rebaixamento, para saber quem será rebaixado para a divisão inferior.

Todas as fases acontecem em jogo único, com exceção da final, que tem partida de ida e volta.

