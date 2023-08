Neymar joga hoje no Al-Hilal x Al-Fayha? Onde assistir de graça - 19/08

O Al Hilal disputa a segunda rodada do Campeonato Saudita neste sábado, 19 de agosto, contra o Al-Fayha em Riade, no King Fahd International Stadium, às 15h, horário de Brasília. Neymar será apresentado para a torcida, mas existe a possibilidade dele entrar em campo?

Neymar estreia hoje no Al-Hilal?

A apresentação de Neymar em seu novo clube neste sábado está confirmada, mas a estreia com a camisa do Al Hilal no Campeonato Saudita não é certa porque ele ainda se recupera da lesão no tornozelo direito, que o deixou fora por seis meses. Em 19 de fevereiro, a trombada entre o brasileiro e Benjamin André, do Lille, resultou na lesão de Neymar, que segue em recuperação desde março após passar por cirurgia.

O jornal português A Bola cravou que o brasileiro não vai jogar hoje porque ainda não está 100%, e que só estará disponível para o técnico Jorge Jesus em setembro.

Neymar será recepcionado no Al Hilal com uma grande festa no estádio, em Riade, além de um mosaico com a sua imagem e o seu nome. Nos céus, segundo apurações do jornal Lance, torcedores utilizaram na manhã deste sábado drones iluminadores representando o rosto do camisa 10 da Seleção Brasileira com a frase ''Neymar é azul'', a cor do Al Hilal.

Confira o mosaico no King Fahd Stadium com o rosto do craque.

| تيفو حفل تقديم الاعب نيمار . .|#الهلال 🔵 pic.twitter.com/feIY4FiFZq — | قروب الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) August 19, 2023

Qual é o salário do Neymar no Al-Hilal?

Com a transferência do PSG para o Al Hilal, da Arábia Saudita, o brasileiro Neymar assumiu o terceiro lugar na lista de jogadores mais bem pagos do mundo, atrás de Cristiano Ronaldo e Karim Benzem, ambos no futebol saudita. Por ano, Neymar vai faturar 160 milhões, o mesmo que R$ 867 milhões de acordo com o jornal Lance.

Por mês, o valor é de R$ 71,5 milhões, ou 13,3 milhões de euros, enquanto em uma ele vai faturar R$ 17,8 milhões na cotação de agosto, segundo informações do jornal Lance. Com o ultra salário no Al Hilal, Neymar pode comprar até mesmo um clube SAF, novo modelo de gestão utilizado por times do Brasil.

Por dia, esse valor é de R$ 2,5 milhões, e por segundo R$ 30 (5,50 euros). O atacante só irá receber o salário, o seu contrato não prevê nenhum bônus, como adiantou o blog do Rafael Reis, no UOL. O acordo é válido por duas temporadas, até junho de 2025.

Onde assistir o jogo Al-Hilal x Al-Fayha

A partida entre Al Hilal e Al Fayha no Campeonato Saudita será transmitida na Band, na TV aberta, no Bandsports, na TV paga, e no canal GOAT no Youtube às 15h, horário de Brasília, para todo o país. Sintonize a plataforma ou as emissoras no horário marcado e assista como e onde quiser.

O grupo Bandeirantes é o dono dos direitos de imagem do Campeonato Saudita. A Band e o Bandsports são os únicos canais no Brasil que podem transmitir os jogos no meio da semana e também aos finais de semana. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na sua programação.

O canal GOAT, no Youtube, disponibiliza os confrontos dos principais times sauditas de graça ao torcedor, não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

