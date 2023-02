O que aconteceu com Neymar? Jogador deixa campo de maca

Jogador deixou o campo no início do segundo tempo após torcer o tornozelo em partida contra o Lille, no Campeonato Francês

A vida de Neymar dentro de campo não está das melhores. Neste domingo, 19 de fevereiro, o PSG venceu o Lille em 4 a 3 na 24ª rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes. O brasileiro abriu o placar no confronto, mas no início do segundo tempo ele se lesionou e teve que deixar os gramados de maca.

Nas imagens, é possível observar Neymar chorando muito e sem conseguir andar após a lesão. O clube deve divulgar nas próximas horas deste domingo novas informações sobre o estado de Neymar.

Neymar deixa campo de maca após se lesionar

Mais uma lesão na conta de Neymar. Neste domingo, o brasileiro fazia uma boa partida contra o Lille no Campeonato Francês, mas se viu obrigado a deixar o campo de maca no início do segundo tempo após torcer o tornozelo direito.

A lesão aconteceu em lance com Benjamin André, do Lille. O rival chegou para marcar Neymar, mas o episódio resultou em uma trombada entre os dois, com o brasileiro torcendo o tornozelo direito em imagem clara captada pelas câmeras. O atacante do Paris ficou no chão, aos prantos.

Ele até tentou retornar para o campo, mas não conseguiu. De maca, foi retirado de campo e chorando bastante.

Assista ao momento da lesão.

Falando de “carnaval” após essa lesão do Neymar: mau caráter. O lance é claro, o vídeo é explícito. O Neymar foi chutado covardemente. pic.twitter.com/Qe29cgDvCA — Portal PSG • 🇧🇷 (@portal_psg) February 19, 2023



neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury 🙁 pic.twitter.com/nqZVfH0K2P — wrice (@youarealoserfr) February 19, 2023



No fim das contas, ele saiu de maca do campo.

Neymar is stretchered off of PSG's game against Lille with an ankle injury—the second leg of their Champions League tie with Bayern Munich is on March 8 pic.twitter.com/uimu68CjZX — B/R Football (@brfootball) February 19, 2023

Qual é o próximo jogo do PSG?

O Paris Saint-Germain volta a jogar no próximo domingo, 26 de fevereiro, pela 25ª rodada do Campeonato Francês contra o Olympique de Marseille, às 16h45, horário de Brasília.

O jogo marca o reencontro entre os times depois da eliminação do PSG na Copa da França, embate que culminou na eliminação do elenco da capital francesa.

A depender da condição do jogador e dos resultados dos exames, Neymar deve permanecer fora do elenco por tempo indeterminado.

