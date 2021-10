Neymar vai jogar hoje pelo PSG (24/10)? Veja a provável escalação

Depois de ficar de fora dos dois últimos jogos do PSG, o atacante Neymar voltou a ser relacionado pelo clube e pode jogar o clássico diante do Olympique. O treinador da equipe francesa, Mauricio Pochettino, confirmou que o atacante retorna ao time, mas não revelou se será titular. Agora, resta saber se Neymar vai jogar hoje pelo PSG.

Neymar vai jogar hoje pelo PSG?

O treinador Mauricio Pochettino afirmou em entrevista coletiva neste sábado, 23, que o camisa 10 do clube voltou a ser relacionado. O treinador não confirmou se Neymar vai jogar hoje o clássico diante do Olympique, mas titular absoluto, a tendência é que o brasileiro comece a partida entre os titulares, após se recuperar de lesão.

Quem também estará de volta ao time será o atacante Mauro Icardi. Por problemas particulares, o argentino ficou fora do último confronto da equipe, a vitória por 3 a 2 diante do RB Leipzig, mas na Liga dos Campeões. O atleta enfrenta uma crise conjugal e, por isso, se ausentou da partida diante dos alemães.

Com o retorno dos dois sul-americanos, veja qual deve ser a provável escalação do PSG para o jogo de hoje e se Neymar deve atuar na partida:

Provável time do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Herrera, Verratti e Gueye; Neymar, Mbappe e Messi.

Qual a lesão de Neymar?

O atacante brasileiro ficou de fora das últimas duas partidas do PSG devido a uma lesão na virilha. Logo depois de retornar ao clube, após servir a Seleção Brasileira em três partidas das Eliminatórias Sul-americanas, o atleta apresentou o desconforto na região e ficou afastado para tratar da lesão.

Recuperado, Neymar vai jogar hoje pelo PSG o clássico diante do Olympique. O brasileiro deve formar o trio de ataque ao lado de Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Olympique x PSG: onde assistir, data e horário

O clássico francês entre Olympique x PSG ocorre domingo, 24 de outubro de 2021, às 15h45 (horário de Brasília) em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Francês. As equipes se enfrentam no Stade Vélodrome, mas com transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Neymar vai jogar hoje pelo PSG e busca ajudar o clube a conquistar mais três pontos na tabela. Com 27 na competição, o time de Paris segue líder isolado do campeonato, com nove pontos de vantagem para o atual segundo colocado, o Lens. São nove vitórias e apenas uma derrota na edição 2021/2022 do francês.

