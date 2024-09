Jogo tem transmissão ao vivo no Brasil

No SBT? Onde vai passar o jogo do Barcelona nesse sábado ao vivo (28/9)

No SBT? Onde vai passar o jogo do Barcelona nesse sábado ao vivo (28/9)

O líder da LaLiga ​​tentará dar continuidade à sua sequência de vitórias contra o Osasuna nesse sábado, dia 28 de steembro. O jogo do Barcelona é válido pelo 5 rodada do campeonato espanhol.

Onde assistir o jogo do Barcelona?

O jogo do Barcelona na LaLiga será transmitido ao vivo na terça-feira, 28 de setembro, a partir das 16h, pela Disney+ na internet e ESPN na TV fechada.

Quem é assinante da Disney vê todos os jogos da rodada no Campeonato Inglês, principalmente aqueles embates entre times 'menores' que o canal ESPN não transmite.

Dá para acessar a plataforma tanto no navegador da internet, através do portal oficial, ou em aplicativos do celular, Android e iOS, tablet, computador, videogames e smartv.

Notícias do Osasuna

Iker Munoz e Kike Barja são os ausentes de longa data do clube, mas o técnico do Osasuna, Vincent Moreno, tem muitas opções à disposição.

Ante Budimir pode ser escalado como centroavante aqui, e Bryan Zaragoza também pode esperar ser chamado de volta ao time titular.

Possível escalação do Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Gómez; Saragoça, Budimir, Oroz.

Notícias do Barcelona

Uma série de jogadores continua de fora dos gigantes catalães. Marc-Andre ter Stegen , Frenkie de Jong, Ronald Araujo , Fermin Lopez , Dani Olmo , Andreas Christensen , Gavi e Marc Bernal ocupam a sala de tratamento.

Para o jogo de sábado, Pedri provavelmente será titular à frente de Marc Casado , enquanto Lewandowski terá o apoio de Lamine Yamal e Raphinha no ataque.

Possível escalação para o jogo do Barcelona hoje: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Garcia, Pedro; Yamal, Torre, Raphinha; Lewandowski.