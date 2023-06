Noruega x Escócia: onde assistir o jogo das Eliminatórias da Euro - 17/06

Com Erling Haaland em campo, a Noruega recebe a Escócia neste sábado, 17 de junho, em partida válida pela terceira rodada do grupo A das Eliminatórias da Eurocopa. O duelo entre Noruega x Escócia começa às 13h, no Estádio Ullevaal.

Os escoceses ocupam a liderança enquanto os noruegueses buscam a primeira vitória na competição.

Onde assistir Noruega x Escócia ao vivo hoje

O canal SporTV transmite a partida entre Noruega e Escócia na televisão paga. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora na programação.

Quem tem o pacote "canais ao vivo'' no GloboPlay pode assistir o sinal da retransmissão ao vivo.

Horário: 13h, uma da tarde

Onde assistir Noruega x Escócia hoje: SporTV e GloboPlay

Classificação do grupo A nas Eliminatórias

Sem qualquer pressão ou perigo, a Escócia lidera o grupo A nas Eliminatórias para a Eurocopa com seis pontos, com duas vitórias no seu currículo. Se ganhar da Noruega neste sábado, mantém a posição e segue rumo à próxima fase.

A Espanha, que não joga neste fim de semana, tem três pontos em segundo lugar. Noruega e Geórgia estão empatados com um ponto.

Chipre ainda não pontuou na competição.

GRUPO A DAS ELIMINATÓRIAS

1 Escócia - 6 pontos

2 Espanha - 3 pontos

3 Geórgia - 1 ponto

4 Noruega - 1 ponto

5 Chipre - 0 pontos

Escalações de Noruega x Escócia

Para os noruegueses, Pederson é dúvida no jogo deste sábado, pela terceira rodada das Eliminatórias.

Do lado dos escoceses, Anthony Ralston não está disponível para entrar em campo.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ostigard, Ajer, Meling; Aursnes, Berg, Odegaard; Elyounoussi, Sorloth e Haaland.

Escócia: Gunn; Souttar, Tierney, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie e Dykes.

Por que Haaland escolheu a Noruega?

Com apenas 22 anos, Erling Haaland é o fenômeno do futebol internacional na atualidade. Campeão do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões, veste a camisa do Manchester City e a da Seleção da Noruega.

O curioso é que Haaland teve a chance de defender a badalada Seleção da Inglaterra, mas escolheu usar as cores do país nórdico. Quando o astro nasceu, seu pai, Alf-Inge Haaland, era jogador no Leeds, na Inglaterra, tornando-o cidadão inglês.

Caso Haaland optasse pela Inglaterra, certamente teria vaga garantida ao lado de Harry Kane. Erling estreou na Noruega em 2019. Ele ainda não conseguiu levar a equipe para a Copa do Mundo.

Leia também:

Horários da F1 do GP do Canadá 2023: programação do fim de semana