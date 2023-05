Premiação da Copa do Nordeste 2023: quanto leva o campeão?

A tão cobiçada Orelhuda da Copa do Nordeste 2023 e a premiação da Copa do Nordeste estão em jogo. Sport e Ceará disputam a final da competição nesta quarta-feira, 03 de maio, na ilha do Retiro, em Recife. Confira os valores da premiação e como funciona o regulamento do torneio.

Qual é a premiação da Copa do Nordeste 2023?

O campeão da Copa do Nordeste vai faturar R$ 2 milhões como premiação. No total, o vencedor fica com a bagatela de R$ 6,4 milhões, contabilizando os valores de fases anteriores que o clube passou.

O vice-campeão não sai de mãos vazios. De acordo com dados da Rádio Itatiaia, ele fatura R$ 1,3 milhão como bônus e mais os outros valores que conquistou ao longo da competição. Assim como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste também dá premiação em dinheiro cada vez que que time avança a uma nova fase.

Este ano, a CBF providenciou o aumento na premiação da Copa do Nordeste. O total de R$ 42 milhões foram distribuídos para os clubes e as federações, diferente do ano passado em 28 milhões de reais. Os números foram confirmados pelo Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Os recursos da premiação vem de direitos televisivos, patrocínios e a renda dos clubes da CBF. Acordos com o SBT, ESPN e o pay-per-view Nosso Futebol foram feitos para a transmissão da temporada na Copa do Nordeste.

O que é a Copa Nordeste?

A Copa do Nordeste é a competição regional de futebol disputada entre as equipes do Nordeste. Ela também é chamada de Lampions League por torcedores. Ela é disputada desde 1976, mas sob o nome de Torneio José Américo de Almeida Filho entre treze times da região. O Vitória foi o primeiro campeão.

Mesmo com o sucesso na estreia, o torneio aconteceu apenas uma vez. Retornou em 1994 sob o nome de Taça Governador Geraldo Bulhões, com vitória do Sport em cima do CRB. Só a partir de 1997 que a CBF tomou conta da competição e passou a organiza-la no calendário de futebol. O principal objetivo é dar mais visibilidade aos times da região Nordeste do país.

A competição foi cancelada nos anos de 2004 a 2009, mas aconteceu em 2010, parou novamente em 2011 e 2012 e retornou em 2013 sob o modelo que conhecemos hoje. Desde então, a Lampions League ganhou status e tornou-se a queridinha dos torcedores.

Regulamento da Copa Nordeste

Dezesseis equipes disputam a Copa do Nordeste. Elas são divididas em dois grupos de oito cada, onde o sorteio da CBF é que define cada uma das chaves. Os times de um grupo jogam oito rodadas contra os adversários do outro grupo em turno único e em pontos corridos.

Ao fim da última rodada, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Não há rebaixamento na competição. As quartas e a semifinal são disputadas em confronto único, enquanto a decisão pelo título acontece em dois jogos, onde cada elenco pode jogar em casa ao menos uma vez.

Onde assistir Sport x Ceará na final?

A final da Copa do Nordeste será transmitida nos canais SBT, ESPN 4 e Nosso Futebol, além das plataformas Star Plus e o site do SBT ao vivo.

Na TV aberta, o canal do SBT vai exibir a final da competição regional para todos os estados do Nordeste. É de graça e o torcedor não paga nada. Já na TV paga os canais ESPN 4 e o pay-per-view Nosso Futebol só podem ser sintonizados por assinantes.

Para ver na internet dá para assistir no Star Plus, serviço de streaming. Só quem é membro da plataforma pode acompanhar a programação. Mas quem está no estado do Nordeste pode ver o jogo de graça pelo site do SBT (www.sbt.com.br).

