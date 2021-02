Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa (6/1): onde assistir jogo do Estadual

Pela sétima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (6). A bola rola no Estádio Laranjão, às 15h30. Em segundo lugar, mas com a mesma pontuação da líder Cabofriense, o time de Nova Iguaçu busca recuperar a liderança, enquanto a equipe de Saquarema tenta encostar nos líderes.

Na partida de ida, o Laranjão ganhou o confronto por 2 a 1, fora de casa.

Onde assistir Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa ?

A partida entre Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa não terá exibição da tv aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, transmite o confronto ao vivo no Youtube e Facebook.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa – 15h30

Americano-RJ x – Friburguense15h30

América-RJ x Cabofriense– 15h30

Como as equipes chegam para o jogo?

Com empate na última rodada, o Sampaio Corrêa chegou a seis jogo com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Com campanha mediana, o time de Saquarema ocupa a terceiro posição do grupo, mas está a cinco pontos da liderança. O clube venceu na competição os dois jogos que fez contra a Friburguense. No entanto, empatou os dois jogos contra o América-RJ e perdeu para o Nova Iguaçu e Cabofriense.

Já o time de Nova Iguaçu, ocupa a segunda posição do grupo, mas com a mesma pontuação do clube de Cabo Frio. Fica atrás na tabela, mas pelo número de gols feitos. O Laranjão tem quatro vitórias no campeonato, uma empate e apenas uma derrota. O clube venceu os dois jogos contra o Frizão, e derrotou o próprio Sampaio Corrêa na ida, além do triunfo diante do Americano. Mas, empatou com o América e perdeu para o líder.