O Brasil ainda vai jogar na Copa do Mundo Feminina de 2023?

A Seleção Brasileira venceu o Panamá na primeira rodada, perdeu para a França e, na última quarta-feira, 02/08, empatou em zero a zero com a Jamaica na terceira e última rodada da Copa do Mundo Feminina. Saiba se o Brasil volta a jogar na competição e qual é o histórico do elenco.

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

A Seleção Brasileira não joga mais a Copa do Mundo Feminina porque está eliminada. Com o empate contra a Jamaica na última rodada as brasileiras não conquistaram a pontuação necessária e ficaram apenas em terceiro lugar no grupo, atrás da França e Jamaica.

O Brasil estreou com goleada de 4 x 0 diante do Panamá, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto. Na segunda perdeu para a França de virada em 2 x 1, enquanto na terceira e última rodada não saiu do empate em 0 x 0 contra a Jamaica, elenco em seu segundo Mundial na história.

Com quatro pontos, o Brasil ficou atrás da França e Jamaica no grupo F e acabou eliminado da Copa do Mundo Feminina, sem chances de brigar nas oitavas de final em busca do seu primeiro título mundial.

Fora da competição, ainda não há nenhum confronto marcado para o Brasil feminino.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO FEMININA

1 França - 7 pontos

2 Jamaica - 5 pontos

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

O Brasil feminino já foi eliminado na fase de grupos?

Esta é a terceira vez na história da Seleção Feminina do Brasil que o grupo é eliminado na fase de grupos do Mundial da FIFA. Porém, o episódio foi considerado como vexame já que a categoria está se consolidando cada vez mais, caminhando para ganhar espaço e traz boas jogadoras e apoio da CBF.

Em 1991, na China, a Copa do Mundo Feminina foi disputada pela primeira vez com 12 seleções. No grupo B com Suécia, Estados Unidos e Japão, o Brasil ganhou das japonesas, mas perdeu para as suecas e americanas, eliminado da competição com apenas dois pontos.

O segundo episódio aconteceu em 1995, na Suécia, novamente com 12 equipes. No grupo A com Alemanha, Japão e Suécia, as brasileiras estrearam com vitória diante das suecas, mas perderam para as japonesas e alemãs na fase de grupos, eliminada em último lugar com três pontos.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

Dezesseis seleções vão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina entre o sábado e a terça-feira, 05 a 08 de agosto, entre a Austrália e a Nova Zelândia.

Brasil, Alemanha, Nova Zelândia, Argentina, China, Canadá e Portugal foram eliminadas na primeira fase enquanto as favoritas Estados Unidos, Espanha, Colômbia, Suécia e França avançaram de fase.

Sábado, 05/08:

Suíça x Espanha - 02h

Japão x Noruega - 05h

Holanda x África do Sul - 23h

Domingo, 06/08:

Suécia x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira, 07/08:

Inglaterra x Nigéria - 04h30

Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira, 08/08:

Colômbia x Jamaica - 05h

França x Marrocos - 08h

