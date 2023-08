Goleira da Jamaica é rival do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Reprodução Instagram @beckyspencer91

Ela é boa? Conheça a goleira da Jamaica, rival do Brasil na Copa do Mundo

A Jamaica só precisa do empate contra o Brasil para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez em sua história. Como o duelo é importante, o treinador vai escalar todas as titulares, incluindo a principal goleira da Jamaica, Rebecca. Conheça a jogadora e o que esperar da partida.

Quem é a goleira da Jamaica na Copa do Mundo Feminina?

Rebecca Spencer é a responsável por defender o gol da Jamaica na Copa do Mundo da FIFA em 2023. Com 32 anos e 1,67 m, a goleira da Jamaica disputa pela primeira vez o torneio com o país, mas faz questão de mostrar a sua qualidade dentro de campo.

A atleta começou a jogar futebol no Arsenal, na Inglaterra, em 2006. Ela também passou pelo Nottingham Forest, Birmingham City e o Gillingham, até ser emprestada para o clube francês ASJ Soyaux. Rebecca também jogou no Liverpool, Bristol Academy, Chelsea e West Ham.

Em 2019, chegou ao Tottenham, time que veste a camisa até hoje. Em sua estante, Becca coleciona um troféu da Liga dos Campeões Feminina com o Arsenal, além de títulos nacionais.

Rebecca enfrentou a França, na primeira rodada da Copa do Mundo, como mérito pelo empate. Depois, contra o Panamá, ela também estava em campo. Contra o Brasil, na terceira e última rodada, ela também deve entrar em campo como a goleira da Jamaica titular.

Confira a convocação da Jamaica.

GOLEIRAS: Rebecca Spencer (Tottenham), Sydney Schneider (Sparta Praga) e Liya Brooks (Washington State Cougars).

LATERAIS: Chatelle Swaby (Fleury), Deneisha Blackwood (Issy) e Tiernny Wiltshire (Houston Dash).

ZAGUEIRAS: Allyson Swaby (PSG), Konya Plummer (Orlando Pride) e Vyan Sampson (Hearts).

MEIAS: Peyton McNamara (Ohio State), Drew Spence (Tottenham), Trudi Carter (Levante Las Planas), Solai Washington (Concorde Fire), Atlanta Primus (London City Lionesses) e Havana Solaun (Houston Dash).

ATACANTES: Khadija Shaw (Manchester City), Jody Brown (Flórida State Seminoles), Tiffany Cameron (Ferencvaros), Kameron Simmonds (Tennessee Volunteers), Kiki van Zanten (Notre Dame Fighting Irish), Paige Bailey-Gayle (Crystal Palace), Cheyna Matthews (Chicago Red Stars) e Kayla McKenna (Rangers).

Tabela da Jamaica na Copa do Mundo Feminina

A Seleção da Jamaica está no grupo F da Copa do Mundo Feminina com o Brasil, França e Panamá onde jogam por três rodadas em pontos corridos, se enfrentando uma vez cada onde cada vitória dá três pontos e o empate dá um para os dois lados.

A Jamaica estreou com empate diante da França e ganhou do Panamá.

França 0 x 0 Jamaica - 1ª rodada

Data: domingo, 23/07

Horário: 07h (de Brasília)

Local: Estádio Sidney Football, na Austrália

Jamaica 1 x 0 Panamá - 2ª rodada

Data: sábado, 29/07

Horário: 09h30 (de Brasília)

Local: Estádio Perth Rectangular, na Austrália

Jamaica x Brasil - 3ª rodada

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 07h (de Brasília)

Local: Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Histórico da Jamaica na Copa do Mundo Feminina

A Seleção da Jamaica disputa a Copa do Mundo Feminina pelo segundo ano consecutivo. O elenco estreou na competição em 2019, na edição da França, algo que parecia inimaginável até alguns anos atrás.

Depois de não conseguir a sua classificação para a Copa do Mundo de 2003 e para os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, a Federação da Jamaica decidiu cancelar o programa destinado à seleção principal feminina no ano de 2010, quebrando o sonho de muitas jogadoras.

Foi em 2014 que o elenco voltou a treinar e passou a ganhar ajuda financeira, retomando o projeto. Não ficou com a vaga pela Concacaf em 2015 mas em 2017 o país voltou ao Ranking da FIFA e foi aí que conquistou a sua primeira classificação para o Mundial.

Em 2019, a equipe foi eliminada na fase de grupos mas fez história ao tornar-se o primeiro país do Caribe a carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de futebol feminino.

