O que acontece se o Palmeiras perder ou empatar na final da Libertadores?

O que acontece se o Palmeiras perder ou empatar na final da Libertadores?

O Palmeiras entra em campo neste sábado (28) para disputar a final da Copa Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. A decisão será em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e vale o título continental. Mas, caso o Verdão seja derrotado, o que acontece com o clube?

O que acontece se o Palmeiras perder ou empatar?

Se perder, o Palmeiras ficará com o vice-campeonato da Libertadores. Como a final é disputada em jogo único, o resultado encerra a participação das duas equipes no torneio. Uma derrota nos 90 minutos significa título do adversário. O mesmo vale para um resultado desfavorável na prorrogação ou nas cobranças de pênaltis, caso o duelo termine empatado no tempo regulamentar.

E se empatar? A final da Libertadores prevê prorrogação em caso de empate no tempo regulamentar. São dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos adicionais, para que Palmeiras ou Estudiantes tentem marcar o gol que garante o título. A regra é diferente das fases anteriores do mata-mata, nas quais o empate no placar agregado leva diretamente à disputa de pênaltis, sem prorrogação.

Na decisão, portanto, as equipes ainda terão meia hora de jogo antes de recorrer às penalidades.

Portanto, caso Palmeiras e Estudiantes permaneçam empatados após os 30 minutos extras, o campeão da Libertadores 2026 será definido nos pênaltis.

As equipes alternam as cobranças, e a disputa segue até que uma delas consiga vantagem suficiente para vencer. O clube que levar a melhor fica com o troféu, enquanto o outro termina a competição como vice-campeão. Não há outro jogo, nem possibilidade de dividir o título. A final terá um vencedor definido naquela noite.

Quanto ganha o vice-campeão da Libertadores?

O vice-campeão da Libertadores 2026 recebe US$ 7 milhões pela participação na final. O valor é referente à premiação da decisão, além das quantias acumuladas ao longo das fases anteriores da competição.

Chegar à final, portanto, garante uma recompensa financeira expressiva ao clube, independentemente do resultado da partida. O campeão, por outro lado, recebe US$ 25 milhões pelo título.