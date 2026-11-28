Tem prorrogação na final da Libertadores de 2026?

Tem prorrogação na final da Libertadores de 2026?

A final da Copa Libertadores da América de 2026 será disputada neste sábado, 28 de novembro, entre Palmeiras e Estudiantes, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Mas o que acontece se as duas equipes terminarem empatadas após os 90 minutos? O regulamento da Conmebol prevê prorrogação antes da disputa de pênaltis.

Tem prorrogação na final da Libertadores?

A final da Libertadores tem prorrogação caso a partida termine empatada no tempo regulamentar. O tempo extra é de 30 minutos, dividido em dois períodos de 15 minutos cada. Se o empate continuar após a prorrogação, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, conforme as regras da IFAB e da Fifa.

A regra vale exclusivamente para a decisão do torneio. Nas demais fases eliminatórias, como oitavas de final, quartas de final e semifinal, não há prorrogação. Quando o confronto termina empatado conforme os critérios previstos no regulamento, a classificação é decidida diretamente nos pênaltis.

A decisão da Libertadores é disputada em partida única, em campo neutro escolhido pela Conmebol. Se Palmeiras e Estudiantes terminarem empatados após os 90 minutos, a partida seguirá para a prorrogação.

Os 30 minutos adicionais serão divididos em dois tempos de 15 minutos. Se nenhuma equipe conseguir desempatar, a taça será definida na disputa de pênaltis.

O regulamento de 2026 também prevê uma substituição adicional para cada equipe caso haja prorrogação, permitindo que os clubes façam uma sexta troca durante a decisão.

Assim, o campeão da Libertadores 2026 poderá ser definido no tempo normal, na prorrogação ou, se o empate persistir, nas cobranças de pênaltis.

Como funciona o regulamento da Libertadores 2026?

Cada fase da Libertadores tem regras próprias de classificação e desempate. Na fase de grupos, os clubes disputam partidas dentro de suas chaves e avançam os dois primeiros colocados de cada grupo.

Em caso de igualdade na pontuação, o regulamento prevê critérios de desempate, como saldo de gols, quantidade de gols marcados, cartões e, se necessário, sorteio, conforme a situação.

Nas fases eliminatórias, os confrontos são disputados em partidas de ida e volta, com exceção da final, que acontece em jogo único. Nas oitavas, quartas e semifinais, o empate no confronto é resolvido pela diferença de gols e, caso a igualdade persista, a decisão vai para os pênaltis, sem tempo extra.