Onde vai passar o jogo do Galo hoje: 4 formas de assistir a final da Sul-Americana

Onde vai passar o jogo do Galo hoje: 4 formas de assistir a final da Sul-Americana

O Atlético-MG enfrenta o Boca Juniors neste sábado, 21 de novembro, na final da Copa Sul-Americana 2026. A decisão será disputada em jogo único, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

>> tem prorrogação na final?

Onde assistir Atlético-MG x Boca Juniors ao vivo?

A final da Sul-Americana será exibida pelo SBT na TV aberta, além da ESPN, na televisão por assinatura. Na internet, os torcedores podem acompanhar a partida pelo Disney+ e Paramount+.

O jogo também terá transmissão online e gratuita pelo site do SBT e pelo aplicativo +SBT, com acesso à programação ao vivo.

Horário: 19h30 (de Brasília)

Data: sábado, 21 de novembro

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colômbia

Onde assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Internet grátis: site do SBT e +SBT

A decisão será em jogo único. Se houver empate no tempo regulamentar, a disputa segue para a prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis. SBT News+2

Como assistir Galo x Boca Juniors na internet?

Além da televisão, há opções para acompanhar a final da Copa Sul-Americana pelo celular, computador ou smart TV.

SBT e +SBT

A transmissão do SBT estará disponível gratuitamente pela internet, em simulcast com a programação da televisão aberta.

Passo a passo:

Acesse o site oficial do SBT ou o aplicativo +SBT. Entre na área de programação ao vivo. Selecione a transmissão do jogo Atlético-MG x Boca Juniors. Clique no play para acompanhar a decisão.

Disney+

O Disney+ disponibiliza a transmissão esportiva vinculada à ESPN para assinantes com acesso ao conteúdo ao vivo.

Passo a passo:

Acesse o Disney+ pelo navegador ou aplicativo. Entre com seu login e senha. Procure a ESPN ou a programação esportiva ao vivo. Selecione a transmissão da final e dê o play.

Paramount+

O Paramount+ também está entre as plataformas que exibem a decisão, conforme a programação esportiva disponível para assinantes.

Passo a passo:

Acesse o Paramount+. Faça login na sua conta. Procure a programação esportiva ao vivo. Selecione Atlético-MG x Boca Juniors.

Lista de campeões da Copa Sul-Americana

A Copa Sul-Americana é disputada desde 2002 e tem clubes de diferentes países entre os campeões. O Boca Juniors, que enfrenta o Atlético-MG na final deste sábado, já conquistou o torneio duas vezes, em 2004 e 2005. Confira todos os vencedores: