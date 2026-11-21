Onde vai passar o jogo do Galo hoje: 4 formas de assistir a final da Sul-Americana
O Galo busca o título inédito da Sul-Americana
O Atlético-MG enfrenta o Boca Juniors neste sábado, 21 de novembro, na final da Copa Sul-Americana 2026. A decisão será disputada em jogo único, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Onde assistir Atlético-MG x Boca Juniors ao vivo?
A final da Sul-Americana será exibida pelo SBT na TV aberta, além da ESPN, na televisão por assinatura. Na internet, os torcedores podem acompanhar a partida pelo Disney+ e Paramount+.
O jogo também terá transmissão online e gratuita pelo site do SBT e pelo aplicativo +SBT, com acesso à programação ao vivo.
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Data: sábado, 21 de novembro
- Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colômbia
- Onde assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
- Internet grátis: site do SBT e +SBT
A decisão será em jogo único. Se houver empate no tempo regulamentar, a disputa segue para a prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis. SBT News+2
Como assistir Galo x Boca Juniors na internet?
Além da televisão, há opções para acompanhar a final da Copa Sul-Americana pelo celular, computador ou smart TV.
SBT e +SBT
A transmissão do SBT estará disponível gratuitamente pela internet, em simulcast com a programação da televisão aberta.
Passo a passo:
- Acesse o site oficial do SBT ou o aplicativo +SBT.
- Entre na área de programação ao vivo.
- Selecione a transmissão do jogo Atlético-MG x Boca Juniors.
- Clique no play para acompanhar a decisão.
Disney+
O Disney+ disponibiliza a transmissão esportiva vinculada à ESPN para assinantes com acesso ao conteúdo ao vivo.
Passo a passo:
- Acesse o Disney+ pelo navegador ou aplicativo.
- Entre com seu login e senha.
- Procure a ESPN ou a programação esportiva ao vivo.
- Selecione a transmissão da final e dê o play.
Paramount+
O Paramount+ também está entre as plataformas que exibem a decisão, conforme a programação esportiva disponível para assinantes.
Passo a passo:
- Acesse o Paramount+.
- Faça login na sua conta.
- Procure a programação esportiva ao vivo.
- Selecione Atlético-MG x Boca Juniors.
Lista de campeões da Copa Sul-Americana
A Copa Sul-Americana é disputada desde 2002 e tem clubes de diferentes países entre os campeões. O Boca Juniors, que enfrenta o Atlético-MG na final deste sábado, já conquistou o torneio duas vezes, em 2004 e 2005. Confira todos os vencedores:
|Ano
|Campeão
|2025
|Lanús (Argentina)
|2024
|Racing (Argentina)
|2023
|LDU (Equador)
|2022
|Independiente del Valle (Equador)
|2021
|Athletico-PR (Brasil)
|2020
|Defensa y Justicia (Argentina)
|2019
|Independiente del Valle (Equador)
|2018
|Athletico-PR (Brasil)
|2017
|Independiente (Argentina)
|2016
|Chapecoense (Brasil)
|2015
|Santa Fe (Colômbia)
|2014
|River Plate (Argentina)
|2013
|Lanús (Argentina)
|2012
|São Paulo (Brasil)
|2011
|Universidad de Chile (Chile)
|2010
|Independiente (Argentina)
|2009
|LDU (Equador)
|2008
|Internacional (Brasil)
|2007
|Arsenal de Sarandí (Argentina)
|2006
|Pachuca (México)
|2005
|Boca Juniors (Argentina)
|2004
|Boca Juniors (Argentina)
|2003
|Cienciano (Peru)
|2002
|San Lorenzo (Argentina)