Assistir ABC x Força e Luz hoje de graça no Campeonato Potiguar (10/01/23)

Pela primeira rodada do Campeoanto Potiguar, equipes se enfrentam nesta terça-feira com transmissão de graça

O ABC estreia no Campeonato Potiguar nesta terça-feira, no Estádio Frasqueirão, contra o Força e Luz na primeira rodada da competição na temporada. Com início às 19h30 (Horário de Brasília), o jogo do tem transmissão ao vivo e de graça. Confira onde assistir ABC x Força e Luz ao vivo e todos os detalhes da partida.

Onde vai passar ABC x Força e Luz hoje online

O jogo do ABC x Força e Luz hoje vai passar no Youtube às 19h30 (Horário de Brasília). Sem qualquer transmissão na TV, o jogo do Campeonato Potiguar na primeira rodada vai passar apenas no canal da BAND RN no Youtube. Qualquer torcedor pode assistir a partida ao vivo.

Tudo o que você precisa fazer é entrar no aplicativo ou no site pelo navegador, procurar pela emissora do Rio Grande Do Norte e encontrar a transmissão ao vivo e gratuita.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Como funciona o Campeonato Potiguar?

Com oito equipes na disputa, o Campeonato Potiguar em 2023 tem três fases: a a primeira fase, a segunda fase e a final, além do rebaixamento para definir quem cai para a segunda divisão.

As oito equipes são divididas na primeira fase em dois grupos de quatro cada. Serão 8 rodadas em pontos corridos por turno único, onde os dois melhores vão para a segunda fase.

Na segunda fase os jogos acontecem em ida e volta, assim como na final. Os dois ganhadores das semis se enfrentam na decisão pela taça.

Primeira rodada de jogos

Com quatro jogos, a primeira rodada do Campeonato Potiguar tem início nesta terça-feira, seguindo até a quarta com três partidas em horários iguais.

TEÇRA-FEIRA, 10/01:

ABC x Força e Luz - 19h30

QUARTA-FEIRA, 11/01:

América RN x Potyguar - 15h

Santa Cruz de Natal x Potiguar - 15h

Globo x Alecrim - 15h

