Onde assistir Alavés x Espanyol ao vivo, horário e escalações (11/05)

Ambas as equipes buscam escapar do possível rebaixamento para a segunda divisão no Campeonato Espanhol

Pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, Alavés e Espanyol se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 14h (horário de Brasília), no Mendizorrotza Stadium, em Vitória. Saiba onde assistir ao confronto de Alavés x Espanyol ao vivo hoje.

Onde assistir Alavés x Espanyol ao vivo?

O jogo entre Alavés e Espanyol hoje será transmitido ao vivo no Star +, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o serviço de streaming exibe através de sua plataforma o jogo do Campeonato Espanhol ao vivo tanto no celular como pelo computador, tablets e até mesmo smart TV para todos os estados do Brasil.

Para tornar-se assinante, você deve acessar o site (www.starplus.com), efetuar o cadastro e optar pelo melhor preço ao seu bolso.

Informações do jogo Alavés x Espanyol hoje:

Data: 11/05/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Mendizorrotza Stadium, em Vitória.

Onde assistir: Star +

Escalações de Alavés x Espanyol:

Jiménez foi expulso na última rodada e por isso não pode entrar em campo hoje.

Provável escalação do Alavés: Pacheco; Lejeune, Duarte, Laguardia, Tenaglia; Loum, Escalante, Rioja, Vallejo; Jason e Joselu. Técnico: Julio Velázquez

Bare e Óscar Gil são os desfalques dos visitantes.

Provável escalação do Espanyol: López; Calero, Vidal, Gómez, Cabrera; Herrera, Darder, Embarba, Melendo; Puado e Tomás. Técnico: Vicente Moreno

Alavés e Espanyol no Campeonato Espanhol

Lanterna do Campeonato Espanhol, o Alavés contabiliza 28 pontos depois de vencer sete vitórias, sete empates e vinte e uma derrotas. O desempenho dos anfitriões não tem sido regular e, por esse motivo, brigam para escapar da zona de rebaixamento nesta reta final da temporada, precisando vencer e contar com tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Espanyol vem em 13º lugar com 40 pontos, ou seja, também tem uma pequena possibilidade de chegar até a zona de rebaixamento. Com a diferença de oito pontos para o primeiro colocado da degola, o time da cidade de Barcelona precisa vencer o jogo de hoje e pelo menos o próximo para ficar tranquilo, além de torcer por derrotas dos rivais.

Último jogo de Alavés x Espanyol:

A última vez que as equipes de Alavés e Espanyol se enfrentaram foi em 22 de setembro de 2021, na temporada atual, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por 1 a 0, o elenco do Espanyol levou a melhor com gol de Raúl de Tomás.

Confira a prévia do Alavés para o jogo desta quarta-feira no Campeonato Espanhol.