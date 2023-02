Onde assistir Anápolis x Vila Nova ao vivo hoje nas quartas de final (21/02)

Pelas quartas de final do Campeonato Goiano, as equipes disputam a partida de ida nesta terça-feira

Pelo jogo de ida nas quartas de final do Campeonato Goiano, o Anápolis recebe o Vila Nova nesta terça-feira, 21 de fevereiro, no Estádio Jonas Duarte. A bola rola entre as equipes às 19h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Quem vencer garante a vantagem na fase mata-mata.

O Vila Nova terminou a primeira fase em terceiro lugar com 20 pontos, somados em cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Já o Anápolis passou com 15 pontos em sexto lugar com três triunfos, seis empates e duas derrotas.

Qual canal vai passar jogo do Vila Nova hoje ao vivo

O pay-per-view Nosso Futebol e o streaming DAZN transmitem o jogo do Anápolis e Vila Nova hoje.

Disponível apenas nas operadoras de TV pagas Sky, Claro e DirecTV GO, o torcedor precisa desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais de futebol. Cada operadora oferece um valor diferente.

Na Sky, por exemplo, a mensalidade é de R$ 44,90. Na Claro o valor fica em R$ 19,90 por mês e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90.

Já a DAZN é o serviço de streaming no Brasil responsável por exibir online a partida. A plataforma detém os direitos de transmissão do Campeonato Goiano e por isso disponibiliza todos os confrontos ao vivo.

Por R$ 34,90 por mês o torcedor tem acesso pelo celular, tablet, consoles de videogames e smartv.

Escalações:

As equipes não tem desfalques novos para o duelo nesta terça-feira.

Escalação do Anápolis: Márcio; Fábio das Neves, Marcos, Davi Gabriel; Vinicius Leite, Douglas, Elyeser, Wandinho; Ariel Gomes, Tito e Gonzalo.

Escalação do Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Doma, Carlos Alexandre, Rodrigo; Ralf, Sousa, João Lucas; Neto Pessoa, Vinícius Leite e Guilherme Parede.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo entre Anápolis e Vila Nova nesta terça-feira será Eduardo Tomaz.

Os assistentes na partida de ida nas quartas serão Bruno Pires, da FIFA, e Márcio Soares. Já o quarto árbitro vai ser Artur Morais.

O analista de arbitragem será Cleiber Elias. Não tem VAR nesta fase da competição estadual.

A designação de arbitragem foi realizada pela Federação Goiana de Futebol em audiência pública.

Quartas de final do Campeonato Goiano

Oito times disputam as quartas de final do Campeonato Goiano, a primeira fase do mata-mata no estadual da temporada. São quatro partidas em ida e volta, onde quem vencer segue até a próxima etapa e o perdedor se despede mais cedo.

Confira a agenda dos jogos de ida no Campeonato Goiano.

TERÇA-FEIRA, 21/02:

Anápolis x Vila Nova - 19h30 (horário de Brasília)

Estádio Jonas Duarte

SÁBADO, 25/02:

Iporá x Atlético GO - 15h30 (horário de Brasília)

Estádio Ferreirão

Goiânia x Goiás - 16h (horário de Brasília)

Estádio Serra Dourada

DOMINGO, 26/02:

Aparecidense x CRAC - 16h (horário de Brasília)

Estádio Aníbal Toledo

