Onde assistir ao jogo da Argentina x Panamá online e na TV hoje (23/03/23)

Equipes disputam amistoso internacional nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo na TV paga e no streaming

Com Lionel Messi em campo, a seleção da Argentina volta a jogar após o título da Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, 23 de março, o jogo da Argentina é contra o Panamá às 20h30 (Horário de Brasília), em amistoso. O desafio da Albiceleste vai ser no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Qual canal vai passar o jogo da Argentina hoje ao vivo

O jogo da Argentina hoje tem transmissão no SporTV e Globoplay ao vivo. Mas como assistir em cada uma das opções disponíveis?

Assistir jogo da Argentina hoje na TV paga: o canal SporTV transmite com exclusividade o jogo da Argentina e Panamá nesta quinta-feira. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal.

Como acompanhar Argentina x Panamá online: o serviço de streaming GloboPlay também exibe a partida ao vivo para os assinantes. Acesse o site ou o aplicativo no celular, tablet ou smartv para acompanhar o amistoso de futebol nesta quinta. Só assinantes tem acesso à plataforma.

Escalações de Argentina x Panamá

Com os titulares disponíveis, as seleções vão entrar em campo hoje da seguinte maneira:

Provável escalação da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Di Maria e Álvarez.

Provável escalação do Panamá: Guerra; Anderson, Jiovany Ramos, Peralta, Fariña, Galván; José Murillo, Cmargo, Quintero; Córdoba e Alfredo Stephens.

Relembre como foi a conquista do 3º título mundial da Argentina em 2022.

Qual é o próximo jogo da Argentina?

Após o duelo contra Panamá, a seleção da Argentina vai enfrentar Curação na próxima terça-feira, 28 de março, com horário a confirmar, também em amistoso internacional.

A equipe sul-americana decidiu aproveitar a data FIFA para treinar os jogadores. Scaloni vai manter a escalação nos dois jogos mesmo em amistosos.

Leia também

Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2023?