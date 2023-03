Veja como assistir online o amistoso Argentina x Panamá com Messi em campo

Atual campeã do mundo, a Argentina disputa amistoso nesta quinta-feira (23) contra o Panamá. O jogo vai ser no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 20h30 (Horário de Brasília). Esta é a primeira vez que a Albiceleste joga futebol após a conquista do título. A partida será transmitida no canal SporTV, na TV fechada, e no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo.

Assistir jogo da Argentina online hoje

O GloboPlay é uma plataforma digital de streaming de filmes, séries, canais e documentários sob demanda, operada pela Rede Globo. Só quem assina o produto tem acesso ao catálogo.

Diferentes pacotes estão à venda no site (globoplay.globo.com). As opções variam entre R$ 24,90 até R$89,90 por mês, com canais ao vivo e outros serviços de streaming. O aplicativo GloboPlay está disponível no celular, tablet, computador e na smartv.

Mas como assistir futebol no GloboPlay?

1) Acesse o site no laptop ou o aplicativo no dispositivo móvel. Clique em "login", digita o email e a senha de usuário do GloboPlay.

2) Confirme as informações, encontre a opção "entrar" e dê ok no botão.

3) Daí, clique na opção "Agora na TV". Navegue pelo mosaico de canais ao vivo até encontrar o SporTV. Aperte em cima do ícone da emissora.

4) A transmissão ao vivo com imagens estará livre para o assinante da plataforma. Lembre-se que somente clientes com acesso aos canais ao vivo podem assistir a programação.

Palpites - Seleção Argentina

Os argentinos devem dominar o amistoso nesta quinta-feira contra o Panamá. Com a casa cheia, uma goleada é esperada pelos torcedores da Albiceleste.

O placar elástico com quatro, cinco ou seis gols deverá marcar o placar final em favor da Argentina. Do outro lado, os panamenses vão se esforçar para marcar pelo menos um gol, mesmo com as grandes dificuldades.

Palpites: Argentina 4 x 0 Panamá / Argentina 5 x 0 Panamá

