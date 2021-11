Saiba onde assistir ao vivo os jogos de hoje nesta quinta-feira (11/11)

A quinta-feira, 11 de novembro de 2021, apresenta uma programação de futebol diversificada de campeonatos nacionais e internacionais com a bola rolando em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, as Eliminatórias da Europa seguem encerra a nona rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quais são os jogos de hoje e onde assistir ao vivo?

Brasileirão Série A

Flamengo x Bahia – 19h – Premiere

Brasileirão Série B

Sampaio Corrêa x Vila Nova – 19h – Premiere

Ponte Preta x Botafogo – 19h – SporTV e Premiere

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Confiança-PB x Femar – 15h – Eleven Sports

Picuiense x Sport-PB – 15h – Eleven Sports

Internacional x CSP – 19h – Eleven Sports

Serrano x Sabugy – 19h – Eleven Sports

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Paraupebas x São Raimundo – 18h – Eleven Sports

Eliminatóris Sul-Americanas

Equador x Venezuela – 18h – SporTV 3

Paraguai x Chile – 20h – SporTV 3

Brasil x Colômbia – 21h30 – Globo e SporTV

Peru x Bolívia – 23h – SporTV 3

Eliminatórias da Copa na Europa

Azerbaijão x Luxemburgo – 14h – Estádio TNT

Armênia x Macedônia do Norte – 14h – Estádio TNT

Rússia x Chipre – 14h – Estádio TNT

Geórgia x Suécia – 14h – Estádio TNT

Grécia x Espanha – 16h45 – Space e Estádio TNT

Eslováquia x Eslovênia – 16h45 – Estádio TNT

Romênia x Islândia – 16h45 – Estádio TNT

Alemanha x Liechtenstein – 16h45 – Estádio TNT

Malta x Croácia – 16h45 – Estádio TNT

Irlanda x Portugal – 16h45 – TNT, Tik Tok e Estádio TNT

Eliminatórias da Copa na África – Jogos de hoje ao vivo

Uganda x Quênia – 10h – Star +

Etiópia x Gana – 10h – Star +

Tanzânia x RD Congo – 10h – Star +

Benim x Madagascar – 13h – Star +

Congo x Namibia – 13h – Star +

Ruanda x Mali -13h – Star +

Togo x Senegal – 16h – Star +

África do Sul x Zimbábue – 16h – Fox Sports

Eliminatórias da Copa na Ásia – Jogos de hoje ao vivo

Austrália x Arábia Saudita – 06h10 – Star +

Coréia do Sul x Emirados Árabes Unidos – 08h – ESPN Brasil

Líbano x Irã – 09h – Star +

Vietnã x Japão – 09h -Fox Sports

China x Omã – 12h – Star +

Iraque x Síria – 14h – Star +

Amistoso Internacional – Jogos de hoje ao vivo

Quirguistão x Singapura – 11h – Sem transmissão

República Tcheca x Kuwait – 14h30 – Estádio TNT

Sérvia x Catar – 16h45 – Estádio TNT

Ucrânia x Bulgária – 16h45 -Estádio TNT

