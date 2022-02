Onde assistir Argentina x Colômbia hoje, horário e escalações – 02/01

Argentina e Colômbia se enfrentam em grande clássico do futebol sul-americano nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pela 16ª rodada das Eliminatórias. Com transmissão ao vivo pela televisão, confira onde assistir ao jogo entre Argentina e Colômbia hoje.

Onde assistir ao jogo da Argentina e Colômbia hoje

O jogo entre Argentina x Colômbia hoje contará com a transmissão do SporTV 2, somente pela TV fechada por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Premiere, serviço de streaming pago através do site ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV 2

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Mesmo sem Lionel Messi, a Argentina conseguiu vencer o Chile na última quinta-feira pelas Eliminatórias. No entanto, a seleção já está classificada e, por isso, só entra em campo no confronto de hoje para cumprir tabela e garantir o saldo positivo na competição, já que está em segundo lugar com 32 pontos, sendo nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota.

Enquanto isso, o Colômbia aparece em 6º lugar com 17 pontos, isto é, venceu em toda a competição três partidas, empatou oito e foi derrotada em quatro oportunidades. Na última rodada, quinta-feira, a seleção acabou perdendo para o Peru jogando em casa, enquanto busca a retomada do seu desempenho no jogo de hoje.

Escalação do jogo da Argentina x Colômbia hoje

Como a Argentina já está classificada, é provável que o técnico Lionel Scaloni poupe alguns jogadores. Messi, fora do plantel, é desfalque, além de Otamendi, Tagliafico, De Paul e Paredes.

Do outro lado, a Colômbia sente a falta de Yerri Mina.

Escalação do jogo da Argentina hoje: Emiliano Martínez; Molina, Lucas Martínez, Lisandro Martínez, Acuña; Lo Celso, Rodríguez, Dí Maria; Lautaro Martínez, Ocampos, Correa

Escalação do jogo da Colômbia hoje: Ospina; Cuadrado, Sánchez, Mojica, Tesillo; Barrios, Uribe, James Rodríguez, Luis Díaz; Falcão, Borré

Relembre o último jogo entre Argentina x Colômbia.

