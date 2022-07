Onde assistir Arsenal x Everton hoje e horário amistoso (16/07/2022)

Tem clássico inglês hoje! O torcedor quer saber onde assistir Arsenal x Everton em confronto amistoso neste sábado, 16 de julho. Com promessa de bom futebol, as equipes entram em campo no M&T Bank Stadium, em Maryland, nos Estados Unidos, a partir das 20h (Horário de Brasília). Confira todas as informações do clássico a seguir.

Onde assistir Arsenal x Everton hoje?

O jogo do Arsenal e Everton hoje, com início às 20h (Horário de Brasília), não tem transmissão nem pela televisão como online, para a infelicidade do torcedor. O amistoso será realizado neste sábado, na pré-temporada do cenário europeu.

Fora da programação pela TV e também online, o torcedor só pode acompanhar os melhores lances do clássico inglês através dos perfis oficiais dos clubes. No entanto as imagens não estão disponíveis, com os lances e imagens do jogo postadas em @Arsenal e @Everton.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir Arsenal x Everton: Sem transmissão

Local: M&T Bank Stadium, em Maryland, nos Estados Unidos

Como estão Arsenal e Everton na pré-temporada?

A novidade da temporada é Gabriel Jesus, recém contratado pelo Arsenal do Manchester City. O brasileiro deve estar em campo neste sábado, especialmente depois de marcar dois gols na vitória por 5 a 3 na última sexta-feira contra o Nuremberg, no primeiro amistoso da agenda do clube inglês. Hoje, no clássico, sua presença é indispensável.

Do outro lado, o Everton não tem mais Richarlison, que se transferiu para o Tottenham. No entanto, Allan, outro brasileiro, deve estar presente na escalação de hoje. O elenco vê o amistoso deste sábado como uma grande oportunidade de treinar os jogadores e escolher a melhor escalação para a nova temporada que vem por aí.

Quando começam os campeonatos de futebol na Europa?

Enquanto a nova temporada do futebol na Europa não começa, o torcedor pode acompanhar e torcer por seu time do coração nos amistosos da pré-temporada.

O Campeonato Inglês, a Premier League, já tem data marcada para a primeira rodada. No dia 5 de agosto, sexta-feira, os times estarão de volta, incluindo Arsenal e Everton, para mais uma jornada incluindo muita rivalidade, futebol de qualidade e muitas surpresas pelo título.

A competição vai até 28 de maio de 2023, com a última rodada realizada.

É importante relembrar que, devido a Copa do Catar, realizada em novembro e dezembro, os calendários sofreram alterações. Na Europa, todos os campeonatos serão paralisados enquanto jogadores representam as suas seleções.

Agenda de amistosos de Arsenal x Everton:

Arsenal:

Orlando City x Arsenal – Quarta-feira, 20/07 às 20h30

Arsenal x Chelsea – Sábado, 23/07 às 21h

Arsenal x Sevilla – Sábado, 30/07 às 08h30

Everton:

Minnesota United x Everton – Quarta-feira, 20/07 às 21h

Blackpool x Everton – Domingo, 24/07 às 11h

Everton x Dínamo de Kiev – Sexta-feira, 29/07 às 15h45

