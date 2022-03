Onde assistir Athletico PR x Coritiba ao vivo online e horário 23/03

Athletico PR e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h, no jogo de ida da semifinal no Campeonato Paranaense, jogando na Arena da Baixada, em Curitiba. Dessa maneira, confira a seguir todas as informações e onde assistir Athletico PR x Coritiba ao vivo.

O time do Furacão vem de vitória nos pênaltis em cima do Londrina, enquanto o Coxa superou o Cianorte.

Onde assistir Athletico PR x Coritiba

O jogo entre Athletico PR e Coritiba vai ser transmitido ao vivo no serviço de streaming TV NSports, a partir das 20h, pelo horário de Brasília em todos os estados do país.

A plataforma da TV NSports, streaming, vai passar o jogo de hoje somente para assinantes, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Provável escalação

Provável escalação Athletico PR: Santos, Daniel, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Erick, Matheus Fernandes, David Terans, Julimar, Pablo e Davi.

Provável escalação Coritiba: Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Andrey, Gustavo, Régis, Thonny, Léo Gamalho e Igor.

O Athletico Paranaense apresenta uma campanha impecável até aqui no Campeonato Paranaense. Mesmo jogando grande parte da temporada com os aspirantes, o elenco conseguiu terminar a primeira fase em terceiro lugar com 20 pontos e, nas quartas de final, bateu o Londrina nos pênaltis. Por isso, promete se esforçar mais uma vez em busca da classificação e da vantagem no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Coxa também chega muito bem para o confronto da semifinal nesta quarta-feira. Na primeira fase, o elenco finalizou a sua participação em segundo lugar com 21 pontos, ou seja, marcou seis vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Depois, nas quartas, venceu o Cianorte. Agora, mesmo jogando fora de casa, espera contar com a vitória para ter a vantagem.

O último encontro entre o Athletico e Coritiba aconteceu em 16 de fevereiro de 2022, no jogo da primeira fase do Campeonato Paranaense na temporada atual. Em empate sem gols, nenhum dos times conseguiu vencer ou até mesmo marcar um tento em campo.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

