Onde assistir Áustria x Croácia ao vivo hoje e horário (25/09)

Equipes disputam a última rodada da Liga das Nações neste domingo, com transmissão ao vivo

Com o objetivo de se manter na liderança do grupo A, a Croácia enfrenta a Áustria neste domingo, 25 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações, em Estádio Ernst-Happel, às 15h45 (horário de Brasília). Saiba onde assistir Áustria x Croácia ao vivo hoje com transmissão exclusiva.

Onde assistir Áustria x Croácia ao vivo hoje

O jogo da Áustria e Croácia hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming Star +, disponível apenas aos assinantes, para curtir todas as emoções do confronto na Liga das Nações neste domingo.

ÁUSTRIA X CROÁCIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria

Árbitro: Artur Dias

Árbitro de vídeo: Tiago Martins

Áustria x Croácia: como estão as equipes?

Com apenas 4 pontos conquistados, a seleção da Áustria aparece na lanterna do grupo A na Liga das Nações. Para ter a sua última chance e não ser rebaixado até a liga inferior, o elenco deve vencer o seu jogo e torcer por tropeços da França na rodada. Até aqui, contabiliza uma vitória, um empate e três derotas.

Lazaro, Laimer e Kalajdzic são os lesionados dos austríacos.

Provável escalação da Áustria: Pentz; Wober, Danso, Lienhart, Trimmel; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Sabitzer; Onisiwo e Gregoritsch.

Já a Croácia, por outro lado, se mantém na liderança com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota na fase de grupos da Liga das Nações. Com a melhor campanha, o elenco precisa vencer o confronto neste domingo para se classificar até a semifinal da competição. Se empatar, tem de torcer por tropeço dos dinamarqueses e franceses.

Os croatas não tem desfalques ao jogo deste domingo.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric e Orsic.

Histórico entre Áustria x Croácia

Em toda a história do futebol, as seleções de Áustria e Croácia se enfrentaram por em seis oportunidades, com cinco vitórias aos croatas e um triunfo aos austríacos.

No quesito gols, foram 9 gols marcados para a Croácia e 5 para a Áustria. Com esse resultado, o elenco croata entra em campo neste domingo com o favoritismo do seu lado.

Porém, na última vez que se enfrentaram, pela fase de grupos na Liga das Nações este ano, a Áustria venceu a Croácia por 3 a 0, fora de casa, no dia 3 de junho.

Confira como foi a última partida das seleções.



Jogos da rodada na Liga das Nações hoje

Além do embate entre Croácia e Áustria, outros nove confrontos também serão realizados neste domingo, 25 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações na temporada atual.

O destaque fica para o encontro de Dinamarca e França, que tentam a classificação para a semifinal do torneio, enquanto Holanda e Bélgica deverão proporcionar grandes momentos ao torcedor.

Por isso, confira todos os jogos de hoje e os horários.

Andorra x Letônia – 10h

Moldávia x Liechtenstein – 10h

Eslováquia x Bielorrússia – 13h

Azerbaijão x Cazaquistão – 13h

Áustria x Croácia – 15h45

Ilhas Faroé x Turquia – 15h45

Dinamarca x França – 15h45

País de Gales x Polônia – 15h45

Holanda x Bélgica – 15h45

Luxemburgo x Lituânia – 15h45

