Onde assistir Barcelona de Ilhéus x jogo do Bahia ao vivo hoje (01/02)

Após a vitória no clássico Ba-Vi, o Bahia volta a jogar o Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 1º de fevereiro. Desta vez o confronto vai ser diante do Barcelona de Ilhéus no Estádio Mario Pessoa, na sexta rodada. O jogo do Bahia hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília).

O árbitro do embate nesta quarta-feira vai ser Emerson Ricardo de Almeida. Os assistentes serão Jucimar dos Santos e Paulo de Tarso.

O jogo do Bahia hoje vai ter transmissão na TVE Bahia e Youtube.

Onde vai passar o jogo do Bahia hoje ao vivo

Responsável pelos direitos de transmissão, a TV Educativa da Bahia é onde o torcedor deve sintonizar nesta quarta-feira para assistir ao jogo do Bahia hoje ao vivo e de graça.

A emissora opera no canal 10 e é afiliada da TV Brasil e Canal Futura, mantida pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, órgão do Governo do Estado da Bahia. Ela é a única que pode transmitir os jogos na televisão aberta.

Mas quando os jogos não passam no canal, dá para assistir no Youtube da TVE Bahia de graça.

Mas quando os jogos não passam na TV aberta, dá para assistir no SporTV e Premiere, além da plataforma GloboPlay para assinantes.

Acesse a plataforma em seu navegador e procure a opção. Lá, dá para assistir também pelo aplicativo do celular, tablet, smartv e até no videogame.

Perguntas frequentes de como assistir futebol no Youtube

Como assistir jogos de futebol ao vivo no YouTube?

O torcedor pode assistir jogos de futebol de graça no Youtube nos canais devidos, como o TVE Bahia.

YouTube é de graça?

Sim, o Youtube é de graça para todo o Brasil e no mundo.

Aplicativos compatíveis

Dá para assistir o Youtube no aplicativo do celular, tablet ou smartv, além próprio computador.

LEIA: O que Wallace do Vôlei falou do Lula? Veja a polêmica

Qual é a posição que o Bahia tá?

No Campeonato Baiano, o Bahia ocupa a primeira posição da tabela com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e apenas uma derrota.

O time estreou na temporada com vitória diante do Juazeirense. Depois, ganhou do Jacuipense e na terceira rodada levou a melhor diante do Atlético Alagoinhas. Na quarta rodada, entretanto, perdeu de maneira inesperada para o Jacobinense.

No último fim de semana, o Bahia ganhou o clássico Ba-Vi contra o Vitória na Arena Fonte Nova por 1 a 0.

