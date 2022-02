Onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid ao vivo hoje na TV – 06/02

A bola vai rolar no clássico espanhol neste domingo, 06/02, entre Barcelona e Atlético de Madrid a partir das 12h15 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol jogando no Camp Nou, a casa do Barça. Dessa maneira, saiba onde assistir Barcelona e Atlético de Madrid hoje ao vivo.

Onde assistir Barcelona e Atlético de Madrid hoje ao vivo

O jogo contará com a transmissão do canal ESPN, disponível somente na TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da televisão fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

O Barcelona começou muito mal a temporada do Campeonato Espanhol. No entanto, com Xavi assumindo o controle dos jogadores no time principal, a figura do clube mudou e, agora, estão em 5º lugar com o total de 35 pontos marcados sendo nove vitórias, oito empates e quatro derrotas. Na última rodada, venceu o Alavés.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid, atual campeão espanhol, busca o segundo título consecutivo em sua história pelo futebol. No entanto, em 4ª posição com 36 pontos, encontra problemas por seu caminho. Ao todo, contabiliza dez vitórias, seis empates e cinco derrotas até o momento, onde na rodada passada venceu o Valencia.

Escalações do Barcelona x Atlético de Madrid

O time da Catalunha, sob o comando de Xavi, não conta com Memphis, Ansu Fati, Clement Lenglet, Sergi Roberto, Samuel Umtiti e Eric Garcia.

Do outro lado, Diego Simeone não tem baixas.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Alba, Araújo, Daniel Alves; Pedri, Busquets, De Jong; Gavi, De Jong, Fernan Torres

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Felipe, Savic, Hermoso; De Paul, Carrasco, Koke, Lemar; Suárez, Correa

Veja como foi o último jogo do Barcelona x Atlético de Madrid.

