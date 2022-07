Onde assistir Bayern x Manchester City hoje e horário ao vivo (23/07)

Alerta de jogo grande! Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir Bayern x Manchester City hoje! Em amistoso internacional na pré-temporada, as equipes se enfrentam neste sábado, 23 de julho, a partir das 20h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Lambeau Field, em Green Bay.

Confira todas as informações do amistoso a seguir.

Onde assistir Bayern x Manchester City hoje

A ESPN e o Star + vão transmitir o jogo do Bayern de Munique x Manchester City hoje, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela agenda de amistosos na pré-temporada neste sábado.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão aberta, o confronto só será exibido pelo canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura para todos os estados do país.

Para o torcedor que não tem a TV paga, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming por assinatura no celular, tablet, computador e tablet. Pelo site (www.starplus.com), o torcedor tem acesso completo aos valores e pacotes.

Como estão Bayern e Manchester City na pré-temporada?

Este é o segundo amistoso que o Bayern vai jogar na pré-temporada do futebol. O elenco venceu o DC United na última quarta-feira, também em sua passagem nos Estados Unidos. Agora, tem pela frente um adversário bem conhecido no mundo. O time deve entrar com o time completo, incluindo as principais contratações como De Jong e Mané.

Do outro lado, o Manchester City venceu o Club América na última quarta-feira também, em sua passagem pelos Estados Unidos para treinar a sua escalação sob o comando de Pep Guardiola. Na última partida, o treinador não escalou Haaland, principal contratação time. Agora, diante de um oponente forte, é possível que o norueguês entre em campo.

Confrontos de Bayern x Manchester City

As equipes de Bayern de Munique e Manchester City já se enfrentaram por 6 vezes, de acordo com o portal de estatísticas O Gol.

Nenhum dos dois tem a vantagem no duelo porque ambos possuem 3 vitórias para cada. Os confrontos foram realizados todos na Champions League, principal competição de futebol na Europa.

A primeira vez que se enfrentaram aconteceu em 27 de setembro de 2011, com vitória do Bayern por 2 a 0, gols de Mario Gomez.

Já a última vez foi em 25 de novembro de 2014, onde o City levou a melhor por 3 a 2, gols de Aguero, enquanto Lewandowski e Alonso descontaram.

Quando começa o futebol na temporada da Europa?

Pode esperar torcedor, porque o futebol na Europa já está voltando. Enquanto isso não acontece, você pode ficar atento aos amistosos internacionais na agenda deste fim de semana, até a próxima semana com muitos confrontos que promete pegar fogo.

O Campeonato Inglês volta no dia 5 de agosto, enquanto o Alemão também retornará na mesma data. É importante ressaltar que o calendário das principais competições sofreu alteração por conta da Copa do Mundo no Catar.

