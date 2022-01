Onde assistir Betis x Sevilla hoje, horário e escalações – 15/01

Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final da Copa do Reis

Disputando as oitavas de final da Copa do Rei, as equipes de Betis x Sevilla entram em campo neste sábado, 15/01, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín. O jogo de hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Betis x Sevilla?

A partida começa às 17h30 deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio Benito Villamarín, cidade de Sevilla, na Espanha.

Onde assistir ao jogo do Sevilla hoje ao vivo?

A Fox Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 17h30, disponível em todos os serviços de televisão por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do aplicativo Star +, disponível por assinatura no aplicativo e site oficial.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Notícias e escalações de Betis e Sevilla:

O Betis faz uma boa temporada no Campeonato Espanhol e, por isso, também promete bons resultados pela Copa do Rei este ano. Venceu o CFI Alicante na primeira fase, o Talavera na segunda e, agora, precisa vencer o elenco da mesma cidade para chegar longe na competição. Por fim, na liga nacional, está em terceiro lugar com 34 pontos.

Do outro lado, o Sevilla precisou vencer o Zaragoza na segunda fase para conquistar o seu espaço nas oitavas de final da competição espanhola. Agora, diante de um grande adversário, precisa colocar todos os seus melhores jogadores, titulares e reservas, para se garantir na próxima fase. No Campeonato Espanhol, aparece em segundo lugar com 44 pontos.

Provável escalação do Betis: Silva; Víctor Ruiz, González, Marc Bartra, Bellerín; Rober, Guardado; Canales, Fekir, Tello; Aitor Ruibal

Provável escalação do Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Koundé, Diego Carlos; Augustinsson; Rakitic, Gudelj, Gómez; Rodríguez, Romero, Ocampos

