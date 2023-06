Saiba como assistir o embate do futebol. Foto: Reprodução Pixabay

Onde assistir Bielorrússia x Israel ao vivo e horário do jogo – 16/06

As seleções de Bielorrússia x Israel se enfrentam nesta sexta-feira, 16 de junho, pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa no grupo I da primeira fase. O embate vai ser no Estádio Ferenc Szusza e vai começar às 15h45, horário de Brasília.

Também estão no grupo as seleções de Suíça, Romênia, Kosovo e Andorra.

A partida entre Bielorrússia x Israel será transmitida com exclusividade no Star Plus, serviço de streaming para assinantes. Não dá para assistir em nenhum canal de televisão. Acesse www.starplus.com, faça o cadastro e por R$ 40,90 por mês torne-se assinante.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ferenc Szusza

Como vem as seleções para o jogo de hoje?

A equipe da Bielorrússia ainda não pontuou nas eliminatórias para a Eurocopa da próxima temporada. O elenco é o lanterna do grupo sem pontos, somados em duas derrotas. Se ganhar hoje, poderá brigar na parte de cima da classificação em busca da vaga.

Do outro lado, Israel é o penúltimo colocado, quinto lugar, na classificação com apenas um ponto. A seleção também não venceu na competição, somando apenas um empate e uma derrota nas Eliminatórias da Eurocopa. O time busca fazer história e assim carimbar o passaporte para o torneio de futebol.

Escalações de Bielorrússia e Israel hoje

Para o duelo desta sexta-feira, nenhuma das seleções tem desfalques no plantel de jogadores.

Bielorrússia: Plotnikov; Malkevich, Khadarkevich, Volkov, Bykov; Kovalev, Selyava, Yablonski, Bakhar; Ebong e Khvashchynski.

Israel: Glazer; Leidner, Schlomo, Vítor, Dasa; Haziza, Peretz, Lavi; Solomon, Baribo e Jaber.

Quantas vezes Israel foi a Copa do Mundo?

A equipe de futebol de Israel disputou uma edição da Copa do Mundo da FIFA. Em 1970, no México, a seleção carimbou o seu passaporte após passar pelas eliminatórias.

Naquele ano, o time acabou em último lugar na fase de grupos com dois pontos, somando dois empates e uma derrota, terminando em 12º lugar na classificação geral.

Agora, para a Copa do Mundo de 2026, vai tentar a qualificação para a fase de grupos.

