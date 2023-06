Onde assistir jogo da França hoje nas eliminatórias: Gibraltar x França - 16/06

É dia de jogo da França hoje! Pela terceira rodada do grupo B nas Eliminatórias da Euro, os franceses vão enfrentar a seleção de Gibraltar nesta sexta-feira, 16/06, no Estádio Algarve, em Portugal, a partir das 15h45. Onde assistir e todos os detalhes você confere a seguir.

Além de França e Gibraltar, também estão no grupo as seleções de Grécia, Holanda e Irlanda.

Onde vai passar jogo da França hoje ao vivo

O canal ESPN é onde assistir jogo da França hoje contra Gibraltar. O duelo será transmitido para todo o Brasil em operadoras de televisão por assinatura.

O serviço de streaming Star Plus é quem retransmite o sinal da emissora para assinantes na plataforma. Acesse www.starplus.com, faça o cadastro e torne-se membro por R$ 40,90 por mês.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo da França hoje: ESPN e Star Plus

Horários da F1 do GP do Canadá 2023: programação do fim de semana

Grupo da França nas Eliminatórias da Euro

Com seis pontos em duas vitórias, a França é líder do grupo B na primeira fase das Eliminatórias da Eurocopa. Grécia e Holanda acumulam três pontos cada, enquanto Irlanda e Gibraltar ainda buscam o primeiro ponto.

A rodada desta sexta-feira e no sábado pode alterar completamente a classificação do grupo.

GRUPO B NAS ELIMINATÓRIAS

1 França - 6 pontos

2 Grécia - 3 pontos

3 Holanda - 3 pontos

4 Irlanda - 0 pontos

5 Gibraltar - 0 pontos

Escalações de Gibraltar x França

Os anfitriões não poderão contar com Liam Walker, suspenso após expulsão na última rodada.

Já os franceses terão o elenco completo, incluindo Mbappé.

Gibraltar: Dayle Coleing; Lopes, Mascarenhas-Olivero, Chipolina, Sergeant, Britto; Lee Casciaro, Ronan, Torrilla, Hartman; James Coombes.

França: Maignan; Konaté, Disasi, Eduardo Camavinga, Pavard; Tchouameni, Griezmann, Fofana; Dembelé, Kolo Muani e Mbappé.

Quantas vezes a França ganhou a Eurocopa?

A Seleção Francesa de futebol acumula dois títulos da Eurocopa, conquistados em 1984 e 2000. A primeira vez que levantou a taça, o elenco francês teve um longo caminho até a decisão.

Terminou em primeiro lugar na primeira fase após vencer Dinamarca, Bélgica e Iuguslávia. Depois, derrotou Portugal na semifinal e, na decisão, passou pela Espanha em 2 a 0, conquistando a primeira taça.

Já em 2000, a França tornou-se bicampeã. Passou da fase de grupos em segundo, com seis pontos, para enfrentar nas quartas de final a Espanha. Na semifinal ganhou de Portugal e, na decisão, superou a Itália.

A lesão de Gabriel Verón não é grave, mas ainda assim terá que passar por punições dentro do clube. De acordo com informações do jornal português A Bola, o brasileiro pode enfrentar uma multa (sem especificar se dinheiro, salários ou ganchos de jogos) e até mesmo ser reprendido pelo treinador Sérgio Conceição.

A po

De acordo com informações do jornal português A Bola, os azuis e brancos dão o apoio necessário para garantir o bem estar do jogador após a lesão. No entanto, o fato de Gabriel Verón ter participado de jogos que envolvem dinheiro e o local diferente da grama dos treinos e dos campeonatos não é o perfil ideal que jogadores devem ter nas férias.

Segundo o jornal A Bola, Verón poderá encarar consequências internas no Porto. Isso significa que ele poderá enfrentar uma multa e até mesmo ser reprendido pelo treinador Sérgio Conceição. A publicação de A Bola ainda garante que a pouca idade do atacante pode levar a excessos, principalmente nas férias.

Mesmo assim, Sérgio Conceição faz-se exemplar em casos como este.

Leia também:

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?