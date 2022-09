Onde assistir Boca Juniors x River Plate hoje e horário clássico (11/09)

Tem Superclásico argentino hoje! Pela 18ª rodada do Campeonato Argentino, Boca Juniors e River Plate se enfrentam neste domingo, 11 de setembro, às 17h (horário de Brasília). A partida será em La Bombonera, em Buenos Aires, com transmissão ao vivo.

Confira a seguir onde assistir Boca Juniors x River Plate hoje e todas as informações do clássico na rodada.

Onde assistir Boca Juniors x River Plate hoje ao vivo

O jogo do Boca e River Plate hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, às 17h (horário de Brasília), em todos os estados do país ao vivo.

O clássico argentino neste domingo não terá transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso, a única maneira de assistir ao confronto vai ser no Star +, serviço de streaming por assinatura.

Se você já é assinante da plataforma, basta acessar com o seu e-mail e a senha de usuário o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart TV. Se ainda não é, pode escolher o pacote que deseja por valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês pelo site www.starplus.com.

Boca Juniors x River Plate:

Horário : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) Rodada : 18ª rodada

: 18ª rodada Local : La Bombonera, em Buenos Aires

: La Bombonera, em Buenos Aires Onde assistir Boca Juniors x River Plate hoje: Star +

Boca Juniors e River Plate: como estão as equipes?

Com 29 pontos, o Boca ocupa a 7ª posição do Campeonato Argentino pela segunda fase. Empatado com o adversário deste domingo, a equipe da capital promete colocar em campo os seus melhores atletas para ganhar a vantagem e disparar na tabela de classificação. Ao todo, são nove vitórias, dois empates e seis derrotas, com sete rodadas de invencibilidade.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Fabra, Rojo, Roncaglia, Advíncula; Romero, Rolón, Payero; Briasco, Benedetto e Langoni.

Ao River Plate, os mesmos 29 pontos são atribuídos. No entanto, a equipe possui oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com a vantagem no saldo de gols em doze pontos. Com o resultado positivo no Superclasico deste domingo, o elenco da capital argentina sobe até três posições, próximo da parte de cima da classificação.

Provável escalação do River Plate: Centurión; Díaz, Mammana, Casco, Gómez; Palavecino, Quintero, Aliendro, Cruz; Solari e Beltrán.

Últimos jogos:

No último domingo (04/09), o Boca venceu por 2 a 1, fora de casa, o Colón, pela 17ª rodada do Campeonato Argentino na segunda fase. Os gols foram de Briasco e Luca Daniel, com desconto para Rodríguez.

Também no domingo, o River Plate venceu o Barracas Central pela décima sétima rodada da competição argentina, na temporada atual, por 2 a 0.

Os gols foram de De la Cruz e Miguel Borja.

Histórico de Boca Juniors x River Plate

Em toda a história do futebol argentino, as equipes de Boca Juniors e River Plate se enfrentaram em 110 oportunidades, com vantagem para o Boca Juniors em 41 vitórias, 40 empates entre os dois e 29 triunfos para o River Plate, de acordo com dados do portal O Gol.

A última partida entre os dois foi realizada em 20 de março de 2022, pela primeira fase da Copa da Liga Argentina, na temporada atual. Por 1 a 0, a equipe do Boca levou a melhor e garantiu os três pontos

Os dois já se enfrentaram em Campeonato Argentino, Libertadores, amistosos, Copa Argentina, Supercopa da Libertadores e torneios já extintos no país.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Jogos do Campeonato Argentino na rodada

Além do SuperClasico neste domingo, outros três embates também serão realizados pela 18ª rodada do Campeonato Argentino pela segunda fase.

O destaque fica para o encontro de Newell’s Old Boys e Gimnasia, além do confronto entre Talleres e Defensa y Justicia, no período da noite.

Confira a seguir os resultados e todos os jogos deste domingo na rodada argentina.

Independiente 3 x 0 Aldosivi

Argentinos Juniors 2 x 1 Rosario

Unión de Santa Fe 1 x 0 Sarmiento

Barracas Central 2 x 0 Lanús

Patronato 1 x 0 Platense

Estudiantes 1 x 0 Racing

Tigre 1 x 1 Huracán

Central Cordoba 3 x 0 Godoy Cruz

San Lorenzo 1 x 1 Tucuman

Banfield 2 x 1 Colón

Arsenal Sarandí x Vélez – 13h

Newell’s Old Boys x Gimnasia – 13h

Boca Juniors x River Plate – 17h

Talleres x Defensa y Justicia – 20h

