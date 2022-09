Jogos adiados na Premier League: quando volta o Campeonato Inglês?

O falecimento da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra, pegou todos de surpresa. No futebol, todas as divisões do país foram suspensas neste fim de semana, incluindo a sétima rodada do Campeonato Inglês. Em anúncio, a liga confirmou os jogos adiados na Premier League, incluindo o da segunda-feira à noite. Confira as principais informações sobre a suspensão e quando o torneio volta.

Jogos adiados na Premier League

A sétima rodada do Campeonato Inglês, agendada para o fim de semana entre os dias 10, 11 e 12 de setembro, foi suspensa após o falecimento da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. A Premier League confirmou o adiamento da competição no site oficial, sem informar quais serão as novas datas dos confrontos.

A Rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada nas redes sociais da família real. A causa da morte não foi revelada.

Além da primeira divisão, todos os campeonatos do futebol inglês e também escocês foram adiados neste fim de semana após a morte da rainha.

Confira a nota publicada no site da Premier League, que declarou luto.

“Em uma reunião nesta manhã, os clubes da Premier League prestaram homenagem a Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Para homenagear sua extraordinária vida e contribuição para a nação, e como sinal de respeito, a rodada da Premier League deste fim de semana será adiada, incluindo o jogo de segunda-feira à noite. Richard Masters, executivo-chefe da Premier League, disse:

“Nós e nossos clubes gostaríamos de prestar homenagem ao longo e inabalável serviço de Sua Majestade ao nosso país. “Como nossa monarca mais antiga, ela tem sido uma inspiração e deixa um legado incrível após uma vida de dedicação. Este é um momento tremendamente triste não apenas para a nação, mas também para milhões de pessoas ao redor do mundo que a admiravam, e nos unimos a todos os que estão de luto por sua morte”.

Isso está alinhado com a abordagem que a FA e a EFL adotarão com suas competições neste fim de semana. Mais atualizações sobre os jogos da Premier League durante o período de luto serão fornecidas oportunamente”.

A seguir, confira quais são os jogos adiados da Premier League na sétima rodada.

Fulham x Chelsea

Bournemouth x Brighton

Southampton x Brentford

Leicester x Aston Villa

Arsenal x Everton

West Ham x Newcastle

Liverpool x Wolves

Manchester City x Tottenham

Crystal Palace x Manchester United

Leeds x Nottingham Forest

Quando a Premier League volta?

Em comunicado oficial publicado nas redes sociais, a Premier League não informou quando a competição inglesa voltará a ser realizada. Entretanto, é esperado que na próxima semana pela oitava rodada do Campeonato Inglês da primeira divisão, entre os dias 16, 17 e 18 de setembro, a bola volte a rolar normalmente.

No entanto, o funeral da Rainha Elizabeth II está marcado para o dia 19 de setembro. Por isso, ainda não há confirmação de que os jogos serão disputados.

Em caso positivo, o minuto de silêncio e homenagens devem acontecer por parte dos clubes ingleses e escoceses.

Classificação do Campeonato inglês

Vinte equipes disputam o Campeonato Inglês na primeira divisão, a Premier League. O líder será declarado o campeão, enquanto os quatro primeiros seguem para a Liga dos Campeões, e o 5º para a Liga Europa.

1 Arsenal – 15 pontos

2 Manchester City – 14 pontos

3 Tottenham – 14 pontos

4 Brighton – 13 pontos

5 Manchester United – 12 pontos

6 Chelsea – 10 pontos

7 Liverpool – 9 pontos

8 Brentford – 9 pontos

9 Leeds – 8 pontos

10 Fulham – 8 pontos

11 Newcastle – 7 pontos

12 Southampton – 7 pontos

13 Borunemouth – 7 pontos

14 Wolves – 6 pontos

15 Crystal Palace – 6 pontos

16 Everton – 6 pontos

17 Aston Villa – 4 pontos

18 West Ham – 4 pontos

19 Nottingham Forest – 4 pontos

20 Leicester – 1 ponto

