Onde assistir Borussia Dortmund x Schalke 04 DE GRAÇA hoje (17/09)

O Revierderby está de volta! Neste sábado, 17 de setembro, as equipes de Borussia Dortmund e Schalke 04 se enfrentam em clássico pela sétima rodada do Campeonato Alemão, às 10h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Quer saber onde assistir Borussia Dortmund x Schalke 04 hoje? Confira o texto a seguir com as informações.

O Borussia ocupa a 5ª posição da tabela com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e duas derrotas. Já o Schalke venceu a sua primeira partida na última rodada, com 6 pontos na 12ª posição.

Onde assistir Borussia Dortmund x Schalke hoje

O jogo do Borussia Dortmund e Schalke 04 hoje ao vivo vai passar no OneFootball, serviço de streaming, às 10h30 (Horário de Brasília), de graça para todo o país.

Para a infelicidade do torcedor apaixonado por futebol alemão, o clássico entre Dortmund e Schalke não vai passar em nenhum canal de televisão neste sábado. Por isso, a única maneira de acompanhar a partida será no OneFootball, disponível em aplicativos de celular, tablet e no site pelo computador.

A plataforma é 100% de graça para o torcedor de todos os lugares do Brasil, não sendo necessário inscrição ou pagamentos. Basta acessar o aplicativo ou o site www.onefootball.com, procurar por “Bundesliga”, encontrar o sinal ao vivo do clássico e assistir como e onde quiser.

Borussia Dortmund x Schalke 04:

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Onde assistir Borussia Dortmund x Schalke 04 hoje: OneFootball

+ Borussia Dortmund x Schalke 04: quem é freguês de quem no clássico alemão

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Schalke 04

O técnico Edin Tezic não poderá contar com Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Kobel e Morey, lesionados.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan, Reyna, Reus, Brandt; Modeste.

Para o elenco azul, apenas Brunner e Kaminski estão indisponíveis.

Provável escalação do Schalke 04: Schwolow; Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan; Flick, Kraub, Zalazar; Drexler, Terodde e Bulter.

Histórico de Borussia Dortmund x Schalke 04

Em toda a história do Revierderby, clássico alemão entre Borussia Dortmund e Schalke 04, as equipes se enfrentaram em 138 oportunidades.

O elenco aurinegros é quem tem a vantagem com 53 vitórias, total de 41 empates e 44 triunfos para o elenco azul, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. No quesito gols, o Dortmund também leva a melhor com 234 gols marcados diante de 199 gols do Schalke.

A última partida entre Dortmund e Schalke foi realizada em 20 de fevereiro de 2021, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, na Veltins Arena, com resultado em 4 a 0 para o Borussia Dortmund.

Confira como foi a última partida entre os times.

Beast Mode Haaland! FC Schalke 04 – Borussia Dortmund | 0-4 | All Goals | Matchday 22 – Bundesliga S04BVB | Highlights from Matchday 22! ► Sub now: https://redirect.bundesliga.com/_bwCS Watch all goals of FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund from Matchday 22 of 2020/21 season! Goals: 0-1 Sancho (42′), 0-2 Haaland (45′), 0-3 Guerreiro (60′), 0-4 Haaland (79′) ► Watch Bundesliga in your country: https://redirect.bundesliga.com/_bwCT ► Join the conversation in the Bundesliga Community Tab: https://www.youtube.com/bundesliga/community We’ve seen another Matchday full of unmissable Bundesliga drama.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão hoje

Além do Derby entre Schalke e Borussia Dortmund neste sábado, outros quatro confrontos da sétima rodada do Campeonato Alemão serão exibidos para todo o Brasil entre os períodos da tarde e a manhã, de acordo com o horário de Brasília.

O destaque também vai para o embate entre RB Leipzig e Borussia Monchengladbach e o jogo entre Augsburg e Bayern de Munique.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e resultados até aqui.

Mainz x Hertha Berlin

Sábado

Augsburg x Bayern de Munique – 10h30

Borussia Dortmund x Schalke 04 – 10h30

Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 10h30

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 10h30

Borussia M. x RB Leipzig – 10h30

Domingo

Union Berlin x Wolfsburg – 10h30

Bochum x Colônia – 12h30

Hoffenheim x Freiburg – 14h30

