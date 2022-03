Onde assistir Botafogo PB x Náutico ao vivo e horário Copa do Nordeste

Botafogo PB e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (23), a partir das 20h, nas quartas de final da Copa do Nordeste jogando no Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Dessa maneira, saiba as informações de onde assistir Botafogo PB x Náutico.

O elenco do Botafogo vem de vitória em cima do Sampaio Corrêa, enquanto o Náutico superou o Globo pela última rodada da competição nordestina.

Onde assistir Botafogo PB x Náutico

A partida entre Botafogo PB e Náutico hoje será transmitida no Nordeste FC, a partir das 20h, pelo horário de Brasília em todos os estados do Brasil.

O confronto não vai ter transmissão pela televisão. Entretanto, a plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação do Botafogo PB e Náutico

O elenco do Botafogo garantiu-se em segundo lugar no grupo B da Copa do Nordeste e, por isso, chegou até as quartas de final em busca do título na temporada. Com 15 pontos, contabiliza quatro vitórias, três empates e uma derrota somente, fazendo uma campanha limpa com a possiblidade de ser o favorito no jogo de hoje.

Provável Botafogo PB: Luis Carlos, Elias Lira, Gabriel Yanno, Paulo Vitor, Bruno Ré, Adriano, Diego Gomes, Anderson Paraíba, Esquerdinha, Leilson, Gustavo Coutinho

Enquanto isso, o elenco do Náutico terminou a primeira fase da competição em terceiro lugar também no grupo B com 14 pontos, ou seja, fez quatro jogos com vitória, dois empates e duas derrotas na temporada. Agora, tudo o que precisa é da vitória mesmo que esteja fora de casa.

Provável Náutico: Lucas Perri, Hereda, Wellington, Carlão, Júnior Tavares, Wagninho, Richard Franco, Jean Carlos, Robinho, Léo Passos e Ewandro

Botafogo PB x Náutico último jogo

O último encontro do Botafogo da Paraíba e Náutico aconteceu em 8 de fevereiro de 2020, pela fase de grupos na Copa do Nordeste pela temporada 2020.

Sob o resultado de 2 x 1, o time do Botafogo venceu a partida com gols de Luís Gustavo e Rodrigo Andrade.

A seguir, confira os últimos jogos entre as equipes.

18/08/2019 – Botafogo 0 x 1 Náutico – Brasileirão Série C

03/07/2019 – Náutico 2 x 1 Botafogo – Brasileirão Série C

09/05/2019 – Botafogo 2 x 1 Náutico – Copa do Nordeste

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os dois times.