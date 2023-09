Onde assistir Brasil x Marrocos em amistoso da seleção pré-olímpica - 07/09

Times se enfrentam no Complexo Esportivo de Fez, no Marrocos

Hoje tem amistoso da Seleção Brasileira sub-23 contra o Marrocos, no Complexo Esportivo de Fez, na cidade de Fez, válido como preparação para buscar a vaga para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quinta-feira, 07/09, a seleção pré-olímpico entra em campo às 16h (de Brasília), por isso saiba onde assistir.

Onde assistir amistoso da Seleção Brasileira pré-olímpica

O canal ESPN, na TV paga, e o Star Plus, serviço de streaming, é onde assistir o amistoso da seleção pré-olímpica do Brasil e Marrocos, às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do país. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto nesta quinta-feira.

O estádio tem capacidade para receber 45 mil torcedores, casa dos clubes locais Maghreb e Wydad de Fez e também da Seleção de Marrocos no futebol.

Este é o primeiro dos dois amistosos que o Brasil fará contra Marrocos em setembro, durante a data FIFA.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Complexo Esportivo de Fez, em Fez, no Marrocos

Onde assistir: ESPN e Star +

Por que Endrick não foi convocado?

Endrick, jogador do Palmeiras, não foi convocado por Ramon Menezes para os amistosos contra o Marrocos porque, segundo o treinador, o clube paulista não liberou o craque para jogar. Em entrevista à ESPN, o profissional rasgou elogios para o garoto de 17 anos, garantindo que de gostaria muito de trabalhar com ele.

Endrick é um fenômeno do futebol brasileiro. Despontou na Copinha, jogando pelo Palmeiras, até ganhar espaço no elenco profissional. Em dezembro de 2022, o alviverde acertou a venda do garoto para o Real Madrid, da Espanha, mas ele continua jogando no Brasil até completar 18 anos, ou seja, até 2024.

A negociação envolvendo o Palmeiras e o Real Madrid custou em torno de R$ 409 milhões. A temporada atual do jogador não tem sido das melhores, somando 36 partidas e sete gols marcados pelo Verdão.

Endrick foi convocado para atuar na Seleção Brasileira sub 17 na temporada passa, em amistosos, com cinco gols marcados.

Convocados para os amistoso de setembro

Os atletas Danilo, do Nottingham Forest e João Gomes, do Wolves, da Inglaterra, foram cortados pela CBF após se machucarem no fim de semana. Para as vagas, o treinador Ramon Menezes convocou Alexsander, do Fluminense, e Gabriel Moscardo, do Corinthians.

Kaiky também entrou na convocação no lugar de Vitão, do Internacional,

Goleiros:

Gabriel Grando - Grêmio

Matheus Cunha - Flamengo

Mycael – Athletico

Laterais:

Arthur - Bayer Leverkusen

Vinicius Tobias - Real Madrid

Abner - Real Betis

Wellington - São Paulo

Zagueiros:

Kayki - Almería

Lucas Halter - Goiás

Robert Renan - Zenit

Morato - Benfica

Meias:

Andrey Santos - Nottingham Forest

Bitello - Grêmio

Marlon Gomes - Vasco

Maurício - Internacional

Andrey - Chelsea

Alexsander - Fluminens

Gabriel Moscardo - Corinthians

Atacantes:

Lázaro - Almería

Marcos Leonardo - Santos

Vitor Roque - Athletico PR

João Pedro - Brighton

Igor Paixão - Feynoord

Paulinho - Atlético MG

Qual é o próximo amistoso da seleção pré-olímpica?

O Brasil pré-olímpico volta a jogar na próxima segunda-feira, 11 de setembro, em novo amistoso contra Marrocos, no Complexo Esportivo de Fez, em Fez, às 16h, horário de Brasília. O amistoso entre Brasil e Marrocos terá transmissão também da ESPN e Star Plus.

Esta é a última chance da comissão técnica definir o grupo de convocados para o Pan-Americano em outubro, em Santiago, no Chile. Enquanto o Brasil buscará a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, o Marrocos já está com o passaporte carimbado para a França porque é a atual campeã da Copa das Nações Africanas da categoria sub-23.

O Torneio Pré-Olímpico vai ser disputado em janeiro de 2024, na Venezuela.

