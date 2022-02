Saiba onde assistir ao jogo do Mundial hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Final entre Palmeiras e Chelsea neste sábado,12 de fevereiro, define o grande campeão do torneio da FIFA na temporada

Onde assistir Chelsea x Palmeiras e horário do Mundial de Clubes hoje

Chegou a hora de descobrir quem será o grande campeão do Mundial de Clubes em 2022. O Palmeiras enfrenta na final o Chelsea neste sábado, 12/02, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), em jogo único. Saiba onde assistir Chelsea x Palmeiras e conheça os horários e a escalação.

Onde assistir Chelsea x Palmeiras hoje

O torcedor pode acompanhar a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras no canal da BAND (TV aberta), BandSports (TV paga), Band.com.br (Portal da emissora) e no BandPlay (Aplicativo), a partir da uma e meia da tarde pelo horário de Brasília neste sábado.

Na emissora da TV aberta, o jogo do Palmeiras será transmitido para todo os estados do Brasil com narração de Ulisses Costa e comentários de Edmundo e Velloso. Já na TV por assinatura, a narração é Oliveira Andrade e comentários de Evair.

Pela internet, basta acessar o site oficial da emissora (www.band.uol.com.br) assistir de graça e por onde quiser. Edu Castro vai narrar, com a participação de Tatola Godas e Alex Müller.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Chris Beath (AUS)

Local: Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi

TV: BAND e BandSports

Online: BandPlay e Band.com

+ Mundial de Clubes tem prorrogação?

Chelsea e Palmeiras no Mundial de Clubes

Palmeiras: O time alviverde chega pela segunda vez para disputar o Mundial de Clubes. No ano passado perdeu para o Tigres e terminou no quarto lugar. Este ano, os sul-americanos prometem dar o melhor em campo depois de vencerem o Al Ahly para garantirem o primeiro título mundial.

Chelsea: O time inglês também bateu na trave em 2012 depois de perder a final para o Corinthians. Agora, tem a oportunidade de dar a volta por cima e levar para casa o troféu mais desejo do mundo do futebol. Sem Thomas Tuchel, técnico que testou positivo para Covid, os Blues venceram o Al Hilal na semifinal.

Escalação do Chelsea e Palmeiras

Escalação do Chelsea – Kepa (Mendy); Christensen, Thiago Silva, Rudiguer; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso; Havertz, Mount, Lukaku

Escalação do Palmeiras – Weverton; Gustavo Gómez, Luan, Piquerez, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu, Rony.

Relembre como foi a vitória do Palmeiras diante do Al Ahly.

Qual a premiação do Mundial de Clubes 2021?

Além de faturar a taça mais deseja do futebol, o campeão também leva para casa a premiação em dinheiro no valor de 26 milhões de reais, de acordo com dados divulgados pela FIFA.

O vice-campeão não sai de mãos abanando. Segundo os números, o segundo colocado ganha 4 milhões de dólares, o mesmo que 20 milhões de reais na cotação atual. Por fim, o terceiro e quarto lugar herdam 13 milhões e 10 milhões respectivamente, de acordo com os resultados finais na competição.

Os valores são os mesmos desde 2019, já que a FIFA opta por não mexer em nenhum deles. O dinheiro pode ser utilizado para contratações, manutenções em estádios, projetos ou até mesmo pagamentos e quitações de dívidas.

