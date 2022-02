Onde assistir Cruzeiro x América-MG ao vivo hoje e horário – 02/02

Pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o clássico entre Cruzeiro e América-MG será realizado nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo entre Cruzeiro x América-MG hoje pela TV e online.

Onde assistir Cruzeiro x América-MG ao vivo hoje

O pay-per-view O Tempo vai passar o jogo entre Cruzeiro x América-MG hoje ao vivo com cobertura a partir das nove e meia da noite para assinantes. O serviço está disponível somente online para assinatura no site oficial (www.otemposports.otempo.com.br) ou através de aplicativos.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: O Tempo

Em primeiro lugar no Campeonato Mineiro com 6 pontos, o Cruzeiro venceu os dois jogos que disputou até o momento na temporada. Por isso, no confronto desta quarta-feira, a Raposa deve entrar com toda a confiança e força necessária para garantir-se com 100% de aproveitamento rumo à próxima fase.

Enquanto isso, o América-MG vem logo atrás, em 4º lugar com 3 pontos, depois de vencer somente uma partida e perder a outra na competição. Se não vencer o jogo de hoje e os seus adversários da tabela ganharem, então a sua situação fica ainda mais complicada, uma vez que corre o risco de não chegar até o mata-mata do Mineiro.

Escalação do Cruzeiro e América-MG

Marcelo Moreno, principal peça do ataque da Raposa, está convocado com a Seleção da Bolívia.

Para o Coelho, entretanto, não existem novos desfalques.

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Rômulo, Mateus Silva, Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura, Machado e Marco Antônio; Vitor Leque, Bruno José e Edu.

Relembre como foi o último jogo do Cruzeiro x América-MG.

