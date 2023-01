Horário e transmissão do jogo do Cruzeiro na Copinha hoje - 05/01/2023

Horário e transmissão do jogo do Cruzeiro na Copinha hoje – 05/01/2023

Após a goleada na estreia, o Cruzeiro volta a jogar nesta quinta-feira, diante do Capivariano, pela segunda rodada do grupo 10 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penapolense, o jogo do Cruzeiro na Copinha hoje está marcado às 17h (Horário de Brasília). Todos os detalhes de como assistir você confere a seguir no texto.

+ Onde assistir jogos da Copinha 2023 online e transmissão ao vivo

Como assistir jogo do Cruzeiro na Copinha hoje

O jogo do Cruzeiro na Copinha hoje vai passar no SporTV, a partir das 15h (Horário de Brasília) na primeira rodada nesta quinta-feira.

O torcedor também pode sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming, para assistir se for assinante.

O pontapé inicial na partida eliminatória vai ser 14h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde tem o seu próprio fuso horário.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penapolense

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Prévia de Capivariano x Cruzeiro

O Capivariano estreou com vitória diante do Penapolense na última segunda-feira, a primeira do ano de 2023 durante a fase de grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O elenco do interior paulista garantiu os três pontos e por isso vai brigar pela vitória nesta quinta-feira para encaminhar a vaga até a próxima fase.

Do outro lado, o Cruzeiro também garantiu a goleada na estreia da Copinha. Por 5 a 0, venceu o Comercial para garnatir a liderança do grupo 10 da temporada. Se vencer o jogo desta quinta-feira abre a vantagem contra o Capivariano e coloca os pés na próxima fase.

Escalação do jogo do Capivariano: Douglas; Tulio Cesar, Cristhian, Alysson; Lucas Gomes, João Pedro, Guilherme de Gama, Rodrigo Vinicius; Yuri, Luiz Felipe e Alisson.

Escalação do jogo do Cruzeiro: Otávio; Jhosefer, Pedrão, Rafael, Italo; Japa, Henrique, Rhuan Gabriel, Gui Meira; Fernando e Arielson.

Quem vai apitar o jogo do Capivariano x Cruzeiro?

O árbitro do jogo do Cruzeiro na Copinha contra o Capivariano vai ser Nelson Marques da Silva.

Os assistentes nesta quinta-feira vão ser Vitor Carmona e Giovanni Crescêncio. Já o quarto árbitro será Silvio Renato Silveira.

Edvânio Ferreira Duarte será o analista de vídeo.

Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do Cruzeiro, outros sete embates também serão realizados nesta quinta-feira pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Confira os horários e quais são os jogos.

Penapolense x Comercial - 12h45

Nacional x XV de Piracicaba - 13h

Capivariano x Cruzeiro - 15h

Juventude x Alecrim - 15h15

Francana x Cruzeiro AL - 17h15

XV de Jaú x Floresta - 19h30

Guarani x Grêmio - 19h30

Aparecidense x Flamengo - 21h45

LEIA TAMBÉM:

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas

Endrick vai jogar a Copinha 2023? Veja os convocados do Palmeiras

Contratações do Grêmio para 2023: como vem o clube na temporada