Onde assistir de graça e horário do jogo do Santo André x Corinthians hoje

Onde assistir de graça e horário do jogo do Santo André x Corinthians hoje

Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians visita o Santo André neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 18h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Brunão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Que horas e onde assistir o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Santo André e Corinthians hoje vai passar no pay-per-view Premiere, no serviço de streaming TV Paulistão Play e no Youtube do Paulistão ao vivo com cobertura para todo o Brasil. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere, Youtube do Paulistão e Paulistão Play

Escalações de Santo André x Corinthians

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje, o que promete deixar a disputa ainda mais acirrada nos gramados.

Escalação de Santo André: Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá, Kevin; Lucas, Júnior Todinho

Escalação de Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto; Willian, Gustavo, Roger Guedes

Como estão as equipes no Paulistão 2022?

O Santo André não teve a estreia que gostaria de ter na temporada. Isso porque acabou ficando no empates em gols diante do Botafogo jogando fora de casa. Agora, diante de um dos favoritos do Paulistão em 2022, precisa dar o melhor do seu desempenho em campo para garantir os três pontos no grupo D.

Enquanto isso, o Corinthians se mantém em terceiro lugar no grupo A depois de empatar com a Ferroviária na última terça-feira pela primeira rodada. Os comandados de Sylvinho tropeçaram e só conquistaram um ponto, precisando da vitória neste domingo para brigar pela classificação.

Leia também:

Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez