Onde assistir e horário do jogo do São Luiz x Inter hoje – 02/02

Pela terceira rodada do Campeonato Gáucho, o São Luiz recebe o Internacional nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), jogando no Esporte Clube São Luiz. Com transmissão ao vivo do jogo do Inter hoje, confira onde assistir.

Horário do jogo do Inter hoje

O pay-per-view Premiere vai passar o jogo do Inter ao vivo hoje com cobertura para assinantes em todo o Brasil às sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura em operadoras de televisão fechada que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com) entre os valores de R$49,90 até R$89,90, dependendo do plano.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

O São Luiz aparece em 6ª posição na tabela do Campeonato Gaúcho com 3 pontos, isto é, venceu uma partida e perdeu a outra até aqui na temporada. Dessa maneira, o elenco entra em campo nesta quarta-feira em busca da redenção para que consiga subir na classificação.

Enquanto isso, o Internacional aparece em primeiro lugar com 6 pontos, sendo o único time do Campeonato Gaúcho a vencer as duas partidas que disputou na temporada. É por isso que o elenco de Porto Alegre promete dar o melhor de si em campo para manter o 100% de aproveitamento e levar para casa os três pontos.

Escalações de São Luiz x Inter hoje

O elenco da casa não tem desfalques.

Do outro lado, o técnico Ramírez não relacionou para o jogo de hoje os jogadores Méndez, Víctor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Liziero, Edenilson, Boschilia, David, Taison e Wesley.

Escalação do jogo do São Luiz hoje: Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian Goiano, Márcio Goiano; Régis, Paulinho Santos, João Vieira, Germano; Jean Dias, Juba, Ariel Marques

Escalação do jogo do Internacional hoje: Daniel; Mercado, Heitor, Tiago Barbosa, Paulo Victor; Rodrigo Lindoso, Mauricio, Lucas Ramos, Nicolas; D’Alessandro, Matheus Cadorini

Relembre o último jogo do São Luiz x Internacional.

